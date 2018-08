Udinese | D’Alessandro | “darò il meglio”

calcioweb.eu

: Ufficiale, anche Marco D'Alessandro ???? in #bianconero! #BenvenutoDalessandro ???? ?? ?? - Udinese_1896 : Ufficiale, anche Marco D'Alessandro ???? in #bianconero! #BenvenutoDalessandro ???? ?? ?? - UdineseAddict : Udinese, Velazquez: 'Nessun caso Barak. Sono contento di D'Alessandro' | TUTTOmercatoWEB - ferdidebonis : Convocati Udinese: ecco Musso e D'Alessandro -

(Di domenica 26 agosto 2018) “Ho avuto un anno particolare e sfortunato: per me è un motivo di orgoglio essere e qui non vedo l’ora di mettermi a disposizione, farò parlare il campo”. Marco D’Alessandro, il centrocampista romano classe 1991, esterno offensivo arrivato all’dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto, si è presentato alla stampa pronto per una stagione di rilancio. “Il modulo di Mister Velazquez esalta le mie caratteristiche – ha aggiunto – essendo un esterno di attacco sia destro che sinistro. Avere compagni bravi è un ottimo stimolo per migliorarsi. Sono arrivato per cercare di dare il meglio, ovviamente vorrei giocare il più possibile ma devo meritarmelo. Fisicamente sto bene, sono pronto a dare il mio contributo, sia dall’inizio che a gara in corso”. D’Alessandro si mette a disposizione anche come ...