TV | Rai2 | Sereno Variabile Estate fa tappa in Puglia

TV - Rai2 : le troupe di “Sereno Variabile Estate” esplorano la costa cosentina : Tappa sulla costa cosentina per le troupe di “Sereno Variabile Estate“. Saranno Scalea e San Nicola Arcella le località visitate nella puntata in onda domenica 29 luglio alle 13.45 su RAI2. Osvaldo Bevilacqua inizierà il suo itinerario dalla spiaggia di Scalea, dove intervisterà turisti e bagnanti di tutte le nazionalità, come Maria, una simpatica russa che in Calabria ha conosciuto l’amore e che è oggi di casa nella cittadina ...

TV - Rai2 : viaggio nelle Marche con “Sereno Variabile Estate” : viaggio nelle Marche con “Sereno Variabile Estate” in una delle più rinomate località turistiche della costa della provincia di Ancona. Protagonista della puntata in onda domenica 22 luglio, alle 13.45, su RAI2, sarà infatti Senigallia, famosa per la sua Spiaggia di Velluto, tredici chilometri di sabbia dorata e finissima, morbida e lieve al tatto. proprio come un velluto. Accompagnati in tour da Osvaldo Bevilacqua, si visiterà uno stabilimento ...

TV - Rai2 : Sereno Variabile Estate - viaggio a San Felice Circeo : San Felice Circeo, una delle località balneari più note della costa laziale, sarà al centro della puntata di Sereno Variabile Estate di domenica 1° Luglio in onda su Rai2 alle 13.45. Con Osvaldo Bevilacqua scopriremo le bellezze naturali note e meno note di questo piccolo gioiello che si erge a picco sul mare. L’itinerario sarà ricco di proposte in grado di soddisfare chi ama il mare in tutte le sue declinazioni: dal windsurf al kite surf, dal ...

TV - Rai2 : “Sereno Variabile Estate” fa tappa in Campania - da Paestum agli allevamenti di bufale : tappa in Campania per Sereno Variabile Estate. Domenica 24 giugno alle 13.45 su Rai2 le telecamere della trasmissione di Osvaldo Bevilacqua andranno alla scoperta del Parco Archeologico di Paestum, bene iscritto dal 1998 nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. In compagnia del Direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, si scopriranno la maestosità dei templi dell’area archeologica, area fruibile anche alle persone con disabilità e la mostra ...