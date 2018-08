TV | Rai Storia | “Signorie” racconta Verona e i Della Scala

TV - Rai Storia : a “Cronache dall’Antichità” la prima dinastia : Nel 14 d.C., tra miracoli e presagi, si celebrano a Roma i funerali di Cesare Augusto, che viene riconosciuto come dio, il Divo Augusto. E’ l’atto finale di una carriera politica fulminea. Gli onori funebri sono l’occasione per ripercorrere le tappe che hanno portato il giovanissimo Gaio Ottavio a diventare l’erede di Cesare, il nemico di Antonio e Cleopatra fino all’apoteosi e al titolo di Augusto. A “Cronache dall’Antichità”, in onda lunedì 27 ...

Amore Criminale / Anticipazioni 25 agosto - Rai 3 : la storia di Sabrina - uccisa dal suo stalker : Amore Criminale, Anticipazioni 25 agosto: quando Sabrina incontra Nino è una donna sposata e con due figli. Lui, però, non ha intenzione di rassegnarsi all'idea di non... (Rai 3, 23.55)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:31:00 GMT)

TV - Rai Storia : “Signorie” - i Malatesta e Rimini : Usurpatori e tiranni, ma anche uomini di cultura e promotori delle arti. I Malatesta che incarnano, a Rimini e in parte dell’Italia centrale, il potere della Signoria del 1400, sono al centro della puntata di “Signorie”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 20 agosto alle 22.10 su Rai Storia. La famiglia Malatesta, che ha regnato per quasi tre secoli, è stata dominata da personalità quali Giovanni e Pandolfo Sigismondo Malatesta. ...

TV - Rai Storia : “Cronache dall’Antichità” racconta Giulio Cesare - gloria e caduta : Nel mese di gennaio del 49 a.C., il dado è tratto quando, passando il Rubicone, Giulio Cesare assalta il mondo con una sola legione e mette in moto la catena di eventi che porterà alla fine della Repubblica di Roma e alla nascita dell’Impero. Cinque anni dopo, nel marzo del 44 a.C., quando la situazione sembra ormai pacificata, il “dittatore a vita” viene ucciso in senato da un gruppo di congiurati guidati da Bruto e Cassio. Lo racconta ...

Nel castello ricco di storia il «Festival CultuRaidentità» : Fabrizia Favia Dentice di Frasso Benvenuti nell'Alto Salento al castello Dentice di Frasso in San Vito dei Normanni, Brondisi, luogo in cui dal 21 al 25 agosto si svolgerà la Prima edizione del« ...

Rocky V film 14 agosto 2018 : su Rai 3 la storia di Balboa - manager tradito : Il suo nuovo agente lo invoglia a sfidare Rocky per dimostrare al mondo intero che lui non è inferiore…ma Balboa non accetta e lo sfida apertamente ad un fight in mezzo alla strada… Rocky V curiosità ...

La vera storia di Olli Maki - il pugile innamorato/ Video tRailer - il film di Kuosmanen al cinema dal 16 agosto : La vera storia di Olli Maki, il pugile innamorato anti-Rocky: dal 16 agosto 2018 al cinema il film del regista finlandese Juho Kuosmanen, ecco il Video del trailer(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:30:00 GMT)

Tomb Raider : ripercorriamo la storia di Lara con l'imperdibile merchandise Numskull : Per celebrare l'ormai imminente arrivo di Shadow of the Tomb Raider che arriverà su PC, Xbox One e PS4 il prossimo 14 settembre, il noto produttore di merchandise Numskull ha presentato oggi una nuova linea di collezionabili dedicata proprio a Lara Croft, e al glorioso passato di uno dei personaggi più iconici della storia dei videogiochi.--La linea di merchandise, che sarà disponibile anche lei dal 14 settembre, offrirà una serie di oggetti ...

Isabella Ferrari a Blogo : "La serie Baby su Netflix non è una storia tranquillizzante - non è per Rai1" : Ospite premiata a Le Giornate del Cinema di Maratea, Isabella Ferrari ha parlato del suo passato televisivo e del suo presente tra cinema e Netflix. L'attrice, infatti, è tra le protagoniste di Baby, la serie (seconda produzione originale italiana di Netflix, dopo Suburra) ispirata al caso delle Baby squillo dei Parioli.Sarò la madre di una delle adolescenti protagoniste, è un ruolo che desideravo da tanto. Perché una vicenda del genere è ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse. La Seconda Guerra Mondiale” - la fine dell’incubo : Il 30 aprile 1945 Hitler si suicida, la Germania si arrende. Ma il Giappone no. Per fermarlo, gli Stati Uniti sganciano una bomba atomica su Hiroshima e una su Nagasaki. Ed è una distruzione di massa mai vista prima. Una tragedia raccontata dal nuovo appuntamento con “Apocalypse. La Seconda Guerra Mondiale”, in onda lunedì 30 luglio alle 21.10 su Rai Storia. L'articolo TV, Rai Storia: “Apocalypse. La Seconda Guerra Mondiale”, la fine ...

TV - Rai Storia : l’Italia in guerra - le battaglie 1940-1942 : A pochi giorni dalla sua scomparsa, Rai Storia ricorda il maestro del documentarismo storico e regista televisivo Massimo Sani, riproponendo la sua serie “Italia in guerra: battaglie 1940 – 1942”, sei episodi realizzati nel 1983, in onda da lunedì 30 luglio, tutti i giorni, alle ore 15.00. Il programma illustra gli eventi bellici in cui furono impegnate le forze italiane nella seconda guerra mondiale e pone l’attenzione sugli episodi ...

Immortal Unchained : nuovo tRailer dedicato alla storia per l'oscuro action RPG sci-fi : Immortal Unchained è il nuovo action RPG ambientato in un universo sci-fi annunciato circa un anno fa e che presto sbarcherà su PC e console.Il gioco è stato descritto come un "Dark Souls with guns", dove le meccaniche tipiche degli shooter incontrano quelle RPG. Immortal Unchained offrirà ai giocatori un vasto arsenale di armi per fronteggiare leggendari boss in brutali combattimenti a distanza e ravvicinati. Bisognerà pianificare con ...

Stefano Cucchi : la sua storia diventa un film per Netflix - il tRailer (VIDEO) : Quello di Stefano Cucchi è stato uno dei casi di cronaca più controversi dell'ultimo decennio [VIDEO], a distanza di quasi nove anni dalla morte dell'allora trentunenne romano infatti, la sua storia, così come l'evoluzione dei diversi processi legali che ne sono scaturiti, continua a far discutere, occupando le pagine di quotidiani, settimanali e siti internet, nonché innumerevoli spazi nelle trasmissioni televisive. La discussione, con ogni ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse – La Seconda Guerra Mondiale” - lo sbarco in Normandia : Il 6 giugno 1944 inizia la più massiccia e decisiva operazione militare delle forze alleate: lo sbarco in Normandia. E’ un’impresa militare diventata leggendaria, ma costata migliaia di vite tra alleati e tedeschi. E, al termine, la vittoria finale contro la Germania sarà più vicina. Lo racconta il nuovo appuntamento con “Apocalypse – La Seconda Guerra Mondiale”, in onda lunedì 23 luglio alle 21.10 su Rai Storia. L'articolo TV, Rai ...