Tutte le creme super idratanti per prolungare l’abbronzatura

(Di domenica 26 agosto 2018) D’estate il migliore make-up per la pelle è l’idratazione. Ed è proprio in questa stagione che abbiamo bisogno di più acqua per dissetarla correttamente. La quantità giornaliera consigliata secondo Amy Shapiro, dietologa certificata, nutrizionista e fondatrice di Real Nutrition NYC, è di 30 ml per ogni chilo di peso corporeo. Mentre per l’istituto Mayo Clinic 2,7 litri al giorno è la quantità giusta per le donne. Dall’idratazione dipende la salute della pelle e la durata della vostra abbronzatura. Più la barriera idrolipidica si mantiene intatta, più la secchezza e la desquamazione sono ritardate. Una pelle correttamente idratata è una pelle dal colorito sano e dalla finitura compatta, oltre ad avere le proprietà di elasticità e capacità di rigenerarsi della pelle giovane. Con l’aggressione dei raggi solari, la cute si secca, ovvero perde la sua capacità di ...