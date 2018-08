Turista 20enne stuprata in hotel a Rimini | indagati due allievi poliziotti bresciani

Turista 20enne stuprata a Rimini : indagati 2 allievi poliziotti/ Ultime notizie : si erano conosciuti in hotel : Rimini, presunta violenza sessuale su giovane Turista tedesca di 19 anni: due allievi poliziotti indagati per stupro di gruppo, già sospesi dalla scuola. Indagini in corso.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 17:01:00 GMT)