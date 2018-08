“Tumore al cervello” Politica in lutto | il “leone” è morto Strazio totale

caffeinamagazine

: RT @Stefy_cm8: “Volevano curare la figlia con incenso,curcuma e tè verde” Siete LA merda, la merda che avete al posto del cervello,secondo… - Soulblavk0 : RT @Stefy_cm8: “Volevano curare la figlia con incenso,curcuma e tè verde” Siete LA merda, la merda che avete al posto del cervello,secondo… - elkunaguero10 : RT @Stefy_cm8: “Volevano curare la figlia con incenso,curcuma e tè verde” Siete LA merda, la merda che avete al posto del cervello,secondo… - 8cycling : RT @Stefy_cm8: “Volevano curare la figlia con incenso,curcuma e tè verde” Siete LA merda, la merda che avete al posto del cervello,secondo… -

(Di domenica 26 agosto 2018) Il mondo dellaè in: èil leone del Senato. Un uomo vero. Un eroe. Un uomo di quelli che non ne esistono più… John McCain, il veterano del Vietnam che sopravvisse a ogni tipo di orrore in 6 anni di prigionia, che poi è diventato il gentiluomo che non ha ceduto allaaggressiva di Donald Trump se n’è andato. McCain era malato: un anno fa gli era stato diagnosticato un glioblastoma, cioè un tumore al cervello di quelli incurabili. “Con la sua consueta forza di volontà ha deciso di smettere le cure” aveva fatto sapere la moglie Cindy la scorsa settimana e aveva lasciato intendere che al marito non restava molto da vivere. E così è stato. John McCain si è spento poco prima di compiere 82 anni (li avrebbe compiuti il 29 agosto). “Non voglio Trump al mio funerale”, ha detto più e più volte. Eppure, dopo la sua morte, il ...