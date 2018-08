Trump non pensi di separare Gaza e Cisgiordania Intervista al primo ministro

McCain disse - non voglio Trump a funerali : ANSA, - ROMA, 26 AGO - John McCain l'aveva fatto sapere nei mesi scorsi, e oggi i media statunitensi lo ricordano: il senatore repubblicano, morto in Arizona a 81 anni, non voleva che ai suoi funerali ...

Le ultime volontà di John McCain : "Non voglio Trump al mio funerale" : Neanche in punto di morte si è concesso il lusso di indietreggiare o di gettare la spugna, anzi. E a prova di ciò, le ultime volontà del senatore John McCain: "Non voglio Trump al mio funerale", aveva dichiarato poco prima di morire, senza mai ritrattare una parola. Poi, come riportato dall'americana CBS, McCain ha esplicitamente richiesto che a parlare al suo funerale siano i due uomini che lo hanno battuto sul campo, ...

Usa - è morto il senatore John McCain. Sfidò Obama e si oppose a Trump : “Non lo voglio al mio funerale” : John McCain ha perso la sua ultima battaglia. Il senatore repubblicano, eroe di guerra e candidato sconfitto alle presidenziali di dieci anni fa, è morto sabato in Arizona, circondato dai suoi familiari. Aveva 81 anni – ne avrebbe compiuti 82 il prossimo 29 agosto. Lo scorso anno gli era stato diagnosticato un glioblastoma, una forma di tumore al cervello molto aggressiva per cui, qualche giorno fa, aveva deciso di interrompere le cure. ...

