Trionfo Vettel a Spa

F1 : Belgio - Trionfo di Vettel a Spa : ANSA, - ROMA, 26 AGO - Sebastian Vettel ha vinto il Gp del Belgio, 13/a gara del mondiale di Formula 1, conquistando la quinta vittoria stagionale. Il pilota della Ferrari ha preceduto il rivale per ...

A Spa Trionfo di Vettel : Il tedesco della Ferrari domina davanti a Hamilton, sul podio anche Verstappen. La vittoria in Belgio mancava da 9 anni.

Formula 1 : Trionfo di Vettel a Spa - davanti a Hamilton e Verstappen : La Rossa del tedesco dopo aver preso la testa della gara in avvio ai danni della Mercedes di Hamilton, prima della safety car per l'incidente ad Alonso, non l'ha più lasciata, riuscendo ad uscire dai box dopo il cambio gomme davanti a Verstappen, che non si era ancora fermato, ed Hamilton che ha poi superato la Red Bull ma senza riuscire poi ad impensierire la Ferrari. Vettel nel prossimo Gp di Monza partirà da -17 da ...

F1 - Dall’incidente di Vettel al Trionfo di Hamilton : le immagini più pelle del Gp di Germania [GALLERY] : Tante le emozioni nel Gp di Germania, ecco tutte le immagini dei momenti salienti della gara disputata sul circuito di Hockenheim Dalla faccia delusa di Vettel fino al sorriso di Hamilton, dall’amarezza di Raikkonen per non essere riuscito a ottenere più di un terzo posto fino ai selfie del britannico. Tante le emozioni del Gp di Germania, caratterizzato da continui colpi di scena e classifiche ribaltate. Nella nostra gallery tutte ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la supponenza della Mercedes un’arma in più per la Ferrari? Il Trionfo di Vettel ha un valore particolare : Colpiti ed affondati. E’ questa la sensazione che stanno provando in questo momento in Mercedes, dopo il successo di Sebastian Vettel in uno dei feudi della Stella a tre punte, a Silverstone (Gran Bretagna), sede del decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Le Frecce d’Argento, lungo i curvoni veloci del tracciato britannico, vincevano da cinque anni consecutivi e la sesta pole position in carriera su questa pista di Lewis ...

Ferrari - sportellate e Trionfo E Vettel allunga nel mondiale : Che non sono gli americani proprietari del Circus ma gli inglesi che da sempre credono di aver inventato tutto e soprattutto lo sport; e sono i tedeschi che da sempre credono di aver migliorato tutto ...

DIRETTA FORMULA 1/ Ferrari - Trionfo Vettel e Raikkonen show : ira Lewis e Bottas flop (Gp Gran Bretagna 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: ordine d'arrivo, vincitore e podio della decima gara della stagione (oggi 8 luglio).(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 19:00:00 GMT)

F1 - Gp di Silverstone : Trionfo Ferrari Vettel vince davanti a Hamilton : Il tedesco trionfa a casa del rivale e va a +8 nel Mondiale. Anche Kimi Raikkonen sul podio: al primo giro il finlandese ha tamponato il pilota inglese della Mercedes

VIDEO Sebastian Vettel - sorpasso leggendario su Bottas! Manovra stellare per la vittoria - che Trionfo nel GP Gran Bretagna : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna 2018 grazie a un sorpasso mitologico a cinque giri dal termine. Il pilota della Ferrari si è inventato una Manovra stellare su Valtteri Bottas ed è così riuscito a conquistare la prima posizione: ha ritardato la staccata e ha sorpreso il finlandese della Mercedes involandosi così verso un successo inatteso a Silverstone. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel su Valtteri Bottas che ...

Vince Vettel - Trionfo Ferrari a Silverstone : Grande vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel nel Gp di Gran Bretagna. Il tedesco della rossa si è imposto sul beniamino di casa Lewis Hamilton, secondo, ma autore di una grande gara dopo essere ...

Silverstone - Trionfo di Sebastian Vettel. Hamilton - super-rimonta e secondo posto. Raikkonen terzo : Uno strepitoso Sebastian Vettel interrompe il dominio di Lewis Hamilton a Silverstone: vince il tedesco, che porta la sua Ferrari prima al traguardo al termino di una grandissima, e bellissima, gara. ...

F.1 - Trionfo di Vettel a Silverstone : 16.52 Sebastian Vettel centra a Silverstone il quarto successo stagionale. Il tedesco precede Lewis Hamilton, diretto rivale nel mondiale, ora staccato di 8 punti nella classifica iridata, e l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen. Quarta la seconda Mercedes di Bottas. Il tedesco parte benissimo in testa, beffando Hamilton che alla terza curva viene toccato da Raikkonen (poi penalizzato 10"). L'inglese comincia la rimonta. Poi grande confusione:due ...

F1 2018 GP Austria : Trionfo Verstappen - Ferrari e Vettel in testa al Mondiale : Costretto al ritiro , evento che non si verificava da ottobre 2016, per un problema meccanico, ha dovuto abbandonare momentaneamente la vetta del campionato del mondo. Ferrari 10 /10 La Ferrari non ...