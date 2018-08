Tre persone sono state uccise a un torneo di videogiochi a Jacksonville | Florida

Vento forte : yacht di 24 metri in avaria vicino alle Tremiti - salvate 9 persone : A causa del Vento forte e di un’avaria, nella serata di ieri uno yacht di 24 metri ha iniziato ad andare alla deriva a 4 miglia dall’Isola di San Nicola, alle Tremiti: a bordo 6 persone persone tra i 60 ed i 65 anni, e 3 membri dell’equipaggio, che hanno lanciato l’allarme. Tutti sono stati tratti in salvo grazie all’interVento della Capitaneria di porto di Termoli. Il gruppo e un componente dell’equipaggio ...

Imperia - Porto Maurizio invasa da olTre 10 mila persone foto : Luci e musica si sono spente solo a notte inoltrata: lungo il centro storico15 gruppi locali, dj set, animazione e spettacoli danzanti, esibizioni live, oltre alla buona cucina tipicamente ligure ...

Salento - fulmine in spiaggia : 3 persone in ospedale - Tredicenne gravissimo : La vicenda di cui si sta per parlare all'interno di questo articolo riguarda purtroppo un grave episodio accaduto nel Salento, precisamente in provincia di Lecce, riguardante la caduta di un fulmine che ha provocato seri danni di salute ad un gruppetto di ragazzi presenti sulla spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, infatti, il disastroso fenomeno naturale ha provocato il ferimento di ...

Nel 2016 Tre milioni di persone sono morte a causa dell’alcol : (foto: Pixabay) Circa tre milioni di persone al mondo, nel 2016, sono morte per consumo di alcol. Nella fascia 15-49 anni, su 10 morti premature una è riconducibile al bere. E l’alcol è anche una delle principali cause – al settimo posto – di disabilità, dato che è associato a malattie trasmissibili e non trasmissibili, come tumori e problemi cardiovascolari. A svelare questi dati è uno studio pubblicato su The Lancet, che conclude che ...

Porto Sant'Elpidio. Vasta operazione di Carabinieri e Polizia Municipale contro rom e furti : Tre persone denunciate a piede libero : I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo e, in particolare, quelli del Radiomobile del capoluogo, hanno eseguito, insieme al personale della Polizia Municipale e dei servizi sociali del Comune ...

Milano : polizia arresta Tre persone per spaccio : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. Poco dopo le 5 di mattina gli agenti in via Cola Montano, in zona Isola, hanno fermato per un controllo due cittadini gambiani di 19 e 21 anni, trovando addosso a uno dei giova

Migranti - quattro anni in servizio e olTre 38 mila persone soccorse : i numeri della nave Diciotti : Ha navigato tanto da coprire per ben quattro volte il giro del Mondo. Nell'estate del 2014 nave Diciotti ha preso parte all'isola del Giglio alle operazioni di rigalleggiamento della nave da crociera ...

OlTre mille persone accorse per vedere tuffi e scivoloni : ... più del Brain Zone Jazz Festival e più di qualunque altra serata musicale, teatrale o di altri spettacoli, c'è da credere davvero che il duo Sartori-Donatini abbia ragione a insistere nel voler ...

Fidenza - incidente sull’A1 : auto - bus e furgone coinvolti/ Ultime notizie - Tre persone ferite - una è gravissim : Fidenza, incidente sull’A1: auto, bus e furgone coinvolti. Ultime notizie, tre persone ferite, una è gravissima. E' accaduto questa mattina attorno alle ore 9:30(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:10:00 GMT)

Persone olTre i deal : Quella degli armamenti nordcoreani è di certo la questione più discussa quando si parla delle minacce di Pyongyang contro il resto del mondo. Spesso, però, nelle chiacchiere da bar si dimenticano questioni dirimenti, che determinano il dibattito pubblico specialmente in Asia orientale. Ieri il New Y

Piogge monsoniche in India : prima Tregua dalle precipitazioni - centinaia di persone tratte in salvo : Le Piogge torrenziali che hanno devastato il Kerala (India) negli ultimi giorni hanno concesso una prima tregua questa mattina e facilitato gli interventi di soccorso: centinaia di persone sono state tratte in salvo con gli elicotteri dai tetti delle loro abitazioni. In generale, la situazione in Kerala è in miglioramento: in numerosi distretti si sta riattivando l’elettricità, nelle banche gli sportelli ATM sono tornati in ...

Spagna - auto contro la folla : ferite almeno Tre persone : La Spagna piomba ancora nel terrore. Dopo l'uccisione di questa mattina di un uomo armato di coltello che aveva fatto irruzione in un commissariato di Barcellona, un'auto è piombata sulla folla non ...

Saragozza - auto investe pedoni : Tre feriti/ Ultime notizie - attentato Isis? Due persone arrestate : Saragozza, auto investe pedoni: tre feriti. Ultime notizie, due persone arrestate: psicosi attentati in Spagna dopo i fatti di Barcellona, ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:32:00 GMT)