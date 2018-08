ilgiornale

: RT @allnews24eu: Trans stuprata a Rimini dal branco: 'Da quella notte ho perso tutto...' - - serogeid : RT @allnews24eu: Trans stuprata a Rimini dal branco: 'Da quella notte ho perso tutto...' - - allnews24eu : Trans stuprata a Rimini dal branco: 'Da quella notte ho perso tutto...' - - diledontsurf : ho appena finito di vedere con mia madre l'episodio di law & order dove una ragazza trans viene stuprata a morte da… -

(Di domenica 26 agosto 2018) È successo un anno fa, latra il 25 il 26 agosto. Da quel momento la sua vita è cambiata per sempre. Rovinata per sempre. Laperuviana era stata violentata ripetutamente a Miramare da unguidato da 20enne congolese Guerlin Butungu. Prima di lei era toccato a una giovane polacca di 26 anni, anchea turno dai quattro immigrati ."Dopodrammatica esperienza, ho: il fidanzato, gli amici, la città dove vivevo.quello che avevo costruito - racconta la sudamericana al Resto del Carlino -. Ho abbandonato la vita di strada, non sarei mai più riuscita a rifare quel tipo di lavoro dopo quello che avevo vissuto".Laparla poi della belva, il capo-Butungu, che ora ha fatto appello contro la sentenza che lo ha condannato a 16 anni di carcere: "Che faccia tosta che ha, fare ricorso dopoquello che ha fatto. Ha rovinato la vita a sei ...