Traffico di droga e armi | fermi a Vieste

PALERMO - NAVE CON 20 TONNELLATE DI HASHISH : 11 ARRESTI/ Ultime notizie : Traffico internazionale di droga : PALERMO, bloccata NAVE con 20 TONNELLATE di HASHISH: 11 ARRESTI. La droga, in 650 sacchi di iuta, era sommersa da nafta. Le Ultime notizie sull'operazione(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 10:57:00 GMT)

San Basilio - bar della coltellata : sgominato Traffico di droga : Nel corso dell'azione di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati in genere, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, hanno ...

Roma : Smantellato sodalizio criminale dedito al Traffico di droga : Roma – Era gia’ stato arrestato dagli investigatori del commissariato di Albano nell’ottobre del 2017 perche’ trovato in possesso di quasi 2 etti di cocaina. Convalidato l’arresto, il Tribunale di Velletri lo aveva posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione immersa in una area boschiva di Rocca di Papa. Tale situazione non risultava ostativa ad una persona di anni 45 che aveva continuato ad esercitare ...

Droga : scoperto Traffico "Yaba" : ANSA, - TRIESTE, 20 LUG - La Polizia di Gorizia ha concluso con un 'blitz' svoltosi la scorsa settimana un'indagine antiDroga avviata nell'agosto dello scorso anno dal Commissariato di Monfalcone su ...

Relazione Antimafia : 'Ex contrabbandieri riciclati nel Traffico di droga e clandestini' : BRINDISI - Resiste il 'core business' della criminalità brindisina, rappresentato dal 'racket delle estorsioni e dal traffico di droga, soprattutto marijuana', al quale si aggiunge il 'trasporto di ...

Traffico droga Mestre - il responsabile del centro accoglienza finito nell’inchiesta : “Una mela marcia c’è dappertutto” : “Sa che cosa ho fatto? Sulla bacheca all’ingresso della ex caserma Serena ho affisso da una parte un articolo di un giornale locale con il titolo Serena, crocevia dello spaccio, e dall’altra parte quello di un altro quotidiano che dà conto delle nostre attività educative e del fatto che più della metà degli extracomunitari presenti hanno un contratto di lavoro”. Tre giorni dopo il blitz della Questura di Venezia, coordinato dalla ...

Cagliari. Traffico di droga - arresti : Cagliari. Traffico di droga, arresti – Sette persone arrestate e altre sette destinatarie dell’obbligo di dimora per reati di Traffico di droga. E’ il risultato della maxi operazione dei carabinieri di Cagliari scattata all’alba nel capoluogo, ma anche a Sassari e Nuoro. Impegnati oltre ottanta uomini dei rispettivi Comandi provinciali, con l’ausilio di diverse unità cinofile, militari dello Squadrone ...

Rapine ad anziani e Traffico di droga - dodici arresti nel Nuorese - Sardiniapost.it : Sono 12 gli arresti tra le province di Nuoro e Sassari, effettuati dalla Squadra Mobile di Nuoro in collaborazione con la Mobile di Sassari, su ordine del Gip del tribunale di Nuoro Mauro Pusceddu. I ...

Nuoro. Rapine a anziani - droga - Traffico d’armi. Arresti : Nuoro. Rapine a anziani, droga, traffico d’armi. Arresti – La Polizia di Stato di Nuoro ha sgominato un pericoloso gruppo criminale, composto da cittadini italiani dimoranti nel nuorese, dedito alla commissione di Rapine ad anziani, spaccio di sostanze stupefacenti e traffico di armi. Le misure sono state eseguite dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Nuoro, in collaborazione con quella di Sassari e del Commissariato ...

Bagnara Calabra. Traffico di droga 10 arresti : Blitz antimafia operato dai Carabinieri di Reggio Calabria con il coordinamento della Dda. I militari hanno eseguito 10 arresti. Gli indagati

Calabria - Traffico droga : 10 arresti : 6.00 I Carabinieri di Reggio Calabria, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda), hanno eseguito 10 arresti. Associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, tentato omicidio, minaccia a pubblico ufficiale e altri reati con l'aggravante del metodo mafioso le accuse a vario titolo. Sgominata un'organizzazione dedita al traffico di cocaina e hashish, che voleva acquisire il controllo del territorio di Bagnara Calabra, ...

Roma - Traffico di cocaina dal Sud America/ Video - 9 arresti : trasformavano la droga in crema inodore : Roma, traffico di cocaina dal Sud America. Video, 9 arresti: trasformavano la droga in crema inodore. 17 kg di droga e 60.000 euro di contanti sequestrati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Roma - smantellato Traffico di cocaina - 9 arresti : droga negli shampoo e riti della Santeria cubana : smantellato nella Capitale un traffico internazionale di cocaina. I carabinieri della Compagnia Roma Centro, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale di Roma, stanno dando esecuzione a una ...

'Ndrangheta - operazione Arma Cunctis a Reggio Calabria/ Ultime notizie - 28 arresti per Traffico armi e droga : 'Ndrangheta, operazione Arma Cunctis a Reggio Calabria: Ultime notizie, 28 arresti (15 in carcere e 13 ai domiciliari) per traffico di armi clandestine e droga(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:01:00 GMT)