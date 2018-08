Traffico | controesodo al via | disagi e code in autostrada Diretta

Controesodo - sull’A1 code fino a 12 km in direzione Milano. A14 - ancora disagi per Traffico deviato a Grottammare : traffico sostenuto ma scorrevole, code a tratti e qualche rallentamento. È questa la situazione in gran parte della penisola di ritorno dalle vacanze agostane. Nel week-end da “bollino rosso” del Controesodo estivo, si registrano ancora disagi sull’A14 Bologna-Taranto a seguito del grave incendio di un mezzo pesante verificatosi nella tarda serata del 23 agosto nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare, e ai ...

Autostrade - Traffico da bollino rosso/ Ultime notizie bollettino controesodo : coda 12 km per tornare a Milano : Autostrade, traffico in tempo reale 25 agosto. bollettino Ultime notizie: 15 km di coda sull'A14 Ancona-Pescara in direzione Milano-Napoli. traffico intenso su tutta la rete(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:50:00 GMT)

Traffico A14 in tilt : fino a 13 km di coda. Controesodo tra maltempo e incidenti : Disagi per 21 milioni di italiani al rientro. Weekend di fine estate con Traffico intenso, pioggia e raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. Occhi puntati sull'area intorno a Genova Incidente ...

Controesodo da bollino rosso : il Traffico sulle autostrade previsto per il 25 e 26 agosto : Sabato e domenica da bollino rosso sulle autostrade italiane per il rientro dei vacanzieri dalle ferie estive. traffico intenso e code a tratti sulla rete ligure in direzionne Francia, Genova e Milano. Problemi anche sull'A14 in direzione Sud, in particolare tra Fermo e Grottammare, per la chiusura di una corsia autostradale.Continua a leggere

Controesodo - caos sulla A14 : Traffico dirottato per i lavori in una galleria dopo l’incendio di un camion : traffico in tilt sull’autostrada Adraiatica. Ci sono code per 13 km sulla A14 Bologna – Taranto, direzione nord, a causa di un grave incendio che ha coinvolto un mezzo pesante nella tarda serata del 23 agosto, nella galleria di Grottammare, tra il comune marchigiano e la città Pedaso. Mentre sono 9 i chilometri di code – percorribili in circa 40 minuti – sulla carreggiata opposta, a causa dell’uscita obbligatoria a Porto ...

Traffico autostrade - bollettino viabilità/ Ultime notizie - controesodo da bollino rosso : situazione A10 e A14 : Traffico autostrade, bollettino viabilità: la situazione in tempo reale nella prima domenica di controesodo estivo. autostrade A10 e A14 tra le più critiche.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 17:14:00 GMT)