Tra migranti Diciotti 4 presunti scafisti | fermati

Migranti : M5S - Renzi ipocrita - ora sostenga nosTra linea su Ue : Siamo certi, dunque, che il Pd sosterrà la nostra azione politica a sostegno di una accoglienza condivisa dagli Stati che fanno parte dell'Europa". È quanto si legge in un post pubblicato sulla ...

Migranti - una semplice proposta a sinisTra : ripopoliamo i piccoli borghi : di Francesco Spada Nel settembre del 2017 è stata approvata una legge salva piccoli Comuni, ovvero una norma che ha l’obiettivo di evitare lo spopolamento di tutti quei comuni al di sotto dei 5000 abitanti e che vivono un irrefrenabile calo demografico. Lo spirito della nuova legge è sciogliere i nodi che strangolano le piccole realtà amministrative “garantendo interventi in materia di ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, ...

Caso Diciotti - si dimette il presidente dell'Agenzia del Farmaco : "Intollerabile come medico vedere i migranti Trattati in questo modo" : Il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco, Stefano Vella, ha presentato le dimissioni al ministro della salute Grillo e alla conferenza delle Regioni per la vicenda Diciotti. "Non mi è possibile tollerare - ha detto all'ANSA - come medico, di presiedere un ente di salute pubblica in questo momento in cui persone vengono trattate in questo modo sul nostro territorio, dove esiste un sistema universalistico di garanzia della salute. ...

Nave Diciotti - i migranti Trasferiti momentaneamente a Messina | : La situazione si è sbloccata dopo 10 giorni. I primi soccorsi al largo di Lampedusa nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Dal 20 agosto la Nave era ferma nel porto di Catania. A bordo c'erano 177 ...

Diciotti - Salvini : "I migranti sbarcheranno - 40 Tra Irlanda e Albania gli altri alla Chiesa" : sbarcheranno tutti nelle prossime ore, 20 diretti in Albania, 20-25 in Irlanda "ma lamaggioranza, e ci ho lavorato personalmente mentre gli altriinsultavano, sarà ospitata a cura dei vescovi della Chiesaitaliana" ha detto Salvini. I medici saliti a bordo hanno certificato le violenze sulle donne nei campi libici

I migranti della Diciotti divisi Tra Albania - Irlanda e Chiesa : A tarda sera Matteo Salvini annuncia la soluzione della vicenda Diciotti. "Sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare, vi dirò dove andranno" annuncia il vice premier e ministro dell'Interno da Pinzolo. L'Albania e l'Irlanda annunciano che ne accoglieranno 20, ma "la maggioranza, e ci ho lavorato personalmente mentre gli altri insultavano, sarà ospitata a cura dei vescovi della Chiesa italiana" annuncia Salvini, ...

Sedici migranti poTranno sbarcare dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo sugli altri : È stato l’Ufficio di Sanità marittima di Catania a ordinare lo sbarco immediato delle undici donne e dei cinque uomini dalla nave Diciotti della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania. Le donne avrebbero subito stupri durante le permanenza nei campi della Libia, con traumi fisici e psicologici evidenti. Sulle donne, in par...

Bruno Vespa - la Tragica verità sui migranti : 'Mezzo milione in giro senza far nulla' : Il dramma dell'Italia in una telefonata. È Bruno Vespa , sul Quotidiano nazionale , a rivelare la conversazione privata con un ammiraglio della Guardia costiera andato da poco a riposo. 'Come facciamo ...

Nave Diciotti - Renzi e Boschi contro Salvini : “Migranti sequesTrati - fateli scendere subito. Restiamo umani” : Renzi e Boschi contro il governo per il caso della Nave Diciotti, bloccata da giorni al porto di Catania: "Ci sono 150 eritrei che fuggono dalla guerra. E ci sono 42 italiani che servono con onore il nostro Paese nella Guardia Costiera. In totale sono 192 persone. Sono tutti sequestrati dai post Facebook di qualche ministro. Ma i diritti umani valgono più dei "mi piace" sui social. E allora ricordiamoci che noi siamo l'Italia, non uno stato ...

“I migranti? Trattenerli sulla Diciotti è nel loro interesse”. Parla Giarrusso (M5s) : Roma. Alla fine, per uno di quei paradossi tutti italiani, è proprio la sconfitta politica, la conclamata incapacità del sedicente governo del cambiamento di ottenere non già l’ascolto, ma quantomeno il riconoscimento della credibilità, a ricompattare la pattuglia gialloverde. Lo fa, il premier e av

Migranti : Trizzino (M5s) - serve fermezza - unica sTrada modifica accordi Dublino (3) : (AdnKronos) - "Chi oggi si riempie la bocca con questi temi non ha idea di cosa significhi veramente il dramma di chi, strappato dalla propria terra e dalla propria famiglia, ha dovuto affrontare il dramma del 'viaggio verso la vita' - dice ancora Trizzino. Da medico all'Ospedale dei Bambini di Pale

Migranti : Trizzino (M5s) - serve fermezza - unica sTrada modifica accordi Dublino (2) : (AdnKronos) - Per il Cinque stelle l'Italia in questo momento deve "dimostrarsi unita e, cosa che a noi italiani riesce sempre bene, essere solidali nei momenti di grande difficoltà. Solidali sì, certo, con i 150 Migranti della nave Diciotti, ma uniti con i nostri ministri che in queste ore stanno t

Migranti : Trizzino (M5s) - serve fermezza - unica sTrada modifica accordi Dublino : Palermo, 25 ago. (AdnKronos) - "È un dato di fatto che il fenomeno migratorio che interessa le nostre coste è un fenomeno che bisogna affrontare con fermezza, se si vuole trovare in tempo una via di uscita. Diventa quindi di estrema attualità la proposta del governo che indica nel diretto coinvolgim

Migranti - scontro totale Tra l'Italia e l'UE. Conte : 'Ne Trarremo le conseguenze' : Italia-UE, è braccio di ferro Il braccio di ferro tra l'Italia e l'Unione Europea prosegue. La politica ferrea portata avanti dal governo Conte nei confronti dei Migranti non sta piacendo affatto all'UE; al tempo stesso, la maggioranza composta da Movimento 5 Stelle e Lega attacca gli altri ...