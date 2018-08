Torre del Greco - Rapina coetaneo | arrestato 17enne

Nazioni - Lenny ai piedi della Torre civica - Concerto in Piazza Gabriotti gratis per tutti : ...richiesti dalle nuove normative sulla sicurezza per l'organizzazione di manifestazioni in spazi pubblici all'aperto e nell'oggettiva difficoltà di chiudere Piazza Gabriotti per effettuare spettacoli ...

Crollo ponte Genova : allerta meteo - prolungato lo stop alle attività nel letto del Torrente Polcevera : A causa della proroga dell’allerta meteo gialla per temporali e vento, valida fino alle 8 di domani, è stato prolungato fino alla medesima ora lo stop alle operazioni di rimozione delle macerie di ponte Morandi nel letto del torrente Polcevera. Proseguono le attività di polizia giudiziaria, in particolare la repertazione di materiali. L'articolo Crollo ponte Genova: allerta meteo, prolungato lo stop alle attività nel letto del torrente ...

Fiaccolata per i martiri di Genova : 'Costruiremo un monumento alla memoria a Torre del Greco' : Torre DEL GRECO - Fiaccolata in memoria dei martiri di Genova, Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito, i quattro amici di Torre del Greco morti nel crollo del Ponte ...

Maltempo : Torrente di acqua e fango in un paese del Sassarese : Bomba d’acqua nel Sassarese, dove la forte pioggia ha creato gravi disagi a Bono. Le precipitazioni hanno, infatti, appesantito e smosso una porzione di terreno in prossimità di un canale di scolo, ostruendolo. Il canale ha così deviato il suo deflusso e un torrente d’acqua e fango e’ arrivato all’interno del paese coinvolgendo due autovetture in sosta. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco arrivate ...

Travolti da un Torrente in Calabria - il fratello della vittima : “Trovare la forza per i bimbi” : “Questa tragedia ci ha messo, ci mette e ci mettera’ alla prova, sempre”. E’ contenuto in una lettera, letta sull’altare della basilica di Santa Croce a Torre del Greco (Napoli), l’ultimo saluto del fratello Gennaro a Maria Immacolata Marrazzo, l’avvocato di 42 anni morta nel Pollino, dove si trovava in escursione insieme al resto della famiglia (il marito e due figli minori). “Ai miei genitori e ...

Calabria - travolti dal Torrente Raganello : domani i funerali dello street artist e della fotografa : Lui donava la sua creatività ai muri di Roma. Lei è pianta sui social come “gli occhi del rap romano” per le sue fotografie ‘live’. L’arte urbana, la loro vera passione: sarà questo il mondo che domani alle 14 nella chiesa dei Santi Marcellino e Pietro sulla Casilina darà l’ultimo saluto a Carlo Maurici e Valentina Venditti, la coppia romana di 35 e 34 anni morta il 20 agosto nella piena delle Gole del ...

Nella Dora di Hone il Campionato del mondo di pesca in Torrente : Oltre 100 pescatori provenienti da Italia, Francia, Croazia e Bulgaria parteciperanno, in Valle d'Aosta, sabato 1 e domenica 2 settembre alla 26esima edizione del Campionato del mondo di pesca in torrente con esche naturali 'Hône Trout Fishing'. La gara si svolgerà lungo il torrente Ayasse nel tratto che scorre nel territorio di Hône. L'evento è organizzato dal Comitato ...

Torrente killer - rinviati i funerali dell'avvocatessa : «Vogliamo aspettare la figlia» : Angela è ancora in ospedale, per cui i funerali sono rinviati a quando la piccola sarà dimessa: anche lei e Mario, soprattutto lei e Mario vorranno dire addio alla mamma. È una...

'Papà eroe : ha salvato i suoi figli dalla furia del Torrente del Pollino' : CISTERNINO - 'Papà eroe, Gianfranco Fumarola. Poliziotto della prima linea, bravo ragazzo cresciuto a Cisternino'. Con la forza della disperazione ha messo in salvo i suoi due figli di 11 e 12 anni, ...

Giappone - Torres-gol e Iniesta battuto : è la prima rete dell'ex Atletico : 'Dalla Coppa del Mondo alla panchina in Giappone', aveva scherzato qualcuno sui social: in realtà, gli spagnoli hanno preso parte alla gara nella prima metà del secondo tempo, scatenando tifo e ...

Controlli nella pineta di Torre dell'Orso - arrestati 2 stranieri sorpresi con la droga. Espulsi altri 3 extracomunitari : una lotta senza quartiere quella degli uomini delle forze dell'ordine contro il degrado, lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'immigrazione clandestina e l'abusivismo commerciale. Uomini in divisa ...

Torre del Greco - una fiaccolata per i martiri di Genova : Matteo - Antonio - Giovanni e Gerardo : Torre DEL Greco - A nove giorni dalla strage di Genova costata la vita a 42 persone, la città di Torre del Greco non dimentica i suoi figli rimasti uccisi nel crollo del ponte Morandi. E così venerdì ...

Travolti dal Torrente Raganello - il Presidente del Parco del Pollino : “Lavoreremo al regolamento e al controllo degli accessi alle gole” : Un regolamento condiviso e lo studio di un sistema di controllo degli accessi. Dopo la tragedia del Raganello costata la vita a dieci persone, Domenico Pappaterra, Presidente del Parco Nazionale del Pollino, spiega all’Adnkronos di quali iniziative l’Ente si farà promotore sul fronte della sicurezza. “Stamane – spiega – stiamo lavorando a predisporre un rapporto chiesto dal ministro Costa e all’interno di ...

Morti in Torrente - vicinanza del Papa : ANSA, - ROMA, 22 AGO - "Nel salutare i pellegrini di lingua italiana, il mio pensiero va alla tragedia, avvenuta nei giorni scorsi in Calabria nei pressi del torrente Raganello, dove hanno perso la ...