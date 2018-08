Torino | tutti i dubbi di Mazzarri sulla coppia Zaza-Belotti

Inter - Nainggolan vuole esserci a tutti i costi contro il Torino : L'Inter è crollata nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Domenico Berardi su un rigore discusso al 27'. Una partita che ha messo in evidenza alcuni limiti della squadra nerazzurra, che comunque è scesa in campo senza Milan Skriniar al centro della difesa, Radja Nainggolan in mezzo al campo e con un Ivan Perisic a mezzo servizio essendo tornato da poco dalle vacanze post mondiale. E proprio l'assenza ...

Coppa Italia 2018-2019 - terzo turno : tutti i risultati. Eliminate Pisa e Palermo - avanti le altre di Serie A. Ok Torino e Samp : Oggi si è completato il terzo turno della Coppa Italia 2018-2019 di calcio, a questo punto della competizione entrano in gioco le squadre di Serie A (quelle classificate dal nono al 17° posto della passata stagione e le tre neopromosse). Passano tutte le squadre della massima categoria ad eccezione del Palermo che viene sconfitto dal Cagliari per 2-1 nell’unico scontro diretto tra squadre di Serie A, dell’Empoli (0-3 contro il ...

Torino - assalto ad El Shaarawy : tutti i dettagli dell’affare con la Roma : El Shaarawy potrebbe essere l’innesto tanto atteso da Mazzarri per il suo Torino, il calciatore piace da tempo e con l’arrivo di un esterno a Roma potrebbe partire Torino, contatto con Stephan El Shaarawy. La situazione attorno al Faraone della Roma è molto delicata. Il futuro del calciatore dipende dall’arrivo di Malcom in giallorosso, qualora il brasiliano (o un altro esterno) arrivasse alla corte di Di Francesco, ...

Torino - Mazzarri non pone limiti : 'Ce la giocheremo con tutti' : Torino - Mancano ancora due giorni alla fine del ritiro del Torino a Bormio - che si concluderà ufficialmente domenica sera, dopo le due amichevoli contro Pro Patria e Renate - ma per Walter Mazzarri ...

Torino - De Silvestri : 'Belotti è carico. CR7? Un bene per tutti' : "Lollo" non aveva mai segnato così tanto, ora è felice e punta a migliorarsi ancora, come raccontato in esclusiva su Sky Sport dal ritiro di Bormio. Lui, Mazzarri, il Torino e anche l'arrivo alla ...

La prima finta di Cristiano Ronaldo spiazza tutti. Atterraggio top secret e depistaggi : il primo giorno di CR7 a Torino : Passo e doppio passo, finta e contro finta, come in campo così nella vita quotidiana. Cristiano Ronaldo spiazza tutti, tifosi e giornalisti, e arriva a Torino un giorno prima del previsto. Alle 17.41, mentre la Francia iniziava la sua trionfale avanzata verso la Coppa del Mondo, il portoghese ne ha approfittato per atterrare all'aeroporto Caselle, in gran segreto, con un jet privato. E non solo: di comune accordo con Sagat, la ...

Cristiano Ronaldo beffa tutti : è già a Torino : È atterrato a sorpresa – anzi è arrivato all’insaputa di tutti frutto di un’opera di depistaggio che dura da giorni. Alle 17:30 Cristiano Ronaldo ha messo piede a Torino da giocatore della Juventus, mentre tutti sono impegnati a guardare la finale del Mondiali Francia-Croazia. Il resto del programma della giornata è top secret ma dovrebbe preve...

Torino - offerto uno scambio al Crotone : tutti i dettagli : Torino in trattativa con il Crotone per uno scambio che potrebbe essere “equilibrato” da un conguaglio economico Il Torino è alla ricerca di un esterno di sinistra dopo la partenza di Barreca. La trattativa col Genoa per Laxalt è molto complessa e dunque Petrachi sta cercando nuove soluzioni per accontentare Mazzarri. L’ultima idea, riporta Tuttosport, arriva da Crotone. La società calabrese ha chiesto Ajeti ai granata ed ...

“Aiuto - ha una pistola!”. Torino choc : è successo sotto gli occhi di tutti. Un uomo è riuscito a filmare la folle scena - il video è diventato subito virale : Panico e follia a Torino. Sembra il titolo di un film, ma no: è la realtà. Scene di ordinaria pazzia nel pieno centro della città. Un uomo parcheggia la macchina in mezzo alla carreggiata e scende brandendo una pistola. Poi inizia a minacciare qualcuno: “Ti ammazzo come un cane”. Il video, pubblicato ieri mattina sul gruppo Facebook, “La mia barriera”, è diventato virale. A riprenderlo è stato un residente del quartiere torinese di ...

Torino Tattoo Convention - tutti i numeri di uno degli eventi più importanti dedicati ai tatuaggi [GALLERY] : numeri pazzeschi per la Torino Tattoo Convention in scena al Palavela il 14, 15 e 16 settembre 340 tatuatori provenienti da tutto il mondo, 50 stand degli operatori e fornitori più importanti del settore, oltre 10.000 visitatori attesi… per una 3 giorni ad alto tasso di inchiostro! Torino è pronta ad ospitare anche quest’anno la Torino Tattoo Convention, confermandosi ancora una volta la capitale internazionale del tatuaggio. Guadagnatasi di ...

Olimpiadi di Torino - Appendino minaccia i suoi : 'Vi mando tutti a casa' : I consiglieri comunali le chiedono di ritirare la candidatura di Torino per le Olimpiadi 2026 . La sindaca Chiara Appendino minaccia: "Se continuate così vi mando tutti a casa ". Nonostante l'appoggio ...

Olimpiadi Torino 2026 - l'Appendino sfida i suoi : "Via libera o tutti a casa" : "Se continuate così vi mando tutti a casa". Chiara Appendino non ne può più delle continue liti in seno alla sua maggioranza, sempre più divisa sull'opportunità di candidare Torino alle Olimpiadi invernali del 2026.Le urla che provengono dal palazzo del Comune si sprecano, alla vigilia dell'incontro a Roma con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Il sindaco Appendino, nel corso di una riunione iniziata alle sei del pomeriggio e terminata dopo ...