Torino | Mazzarri | Partiti male | poi ci siamo guardati negli occhi

Torino - tutti i dubbi di Mazzarri sulla coppia Zaza-Belotti : Ottima prestazione per il Torino che sul campo dell’Inter ha conquistato un punto prezioso, al termine della partita ecco le dichiarazioni di Mazzarri ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un brutto primo tempo anche per merito dell’Inter, ci rubavano palla e ci anticipavano anche fisicamente. Siamo partiti male in troppi: avevo detto di ripartire dal secondo tempo fatto contro la Roma, ma abbiamo buttato un tempo. ...

Torino - Cairo : 'Zaza preso per accontentare Mazzarri - ora sta a lui. Iago resta - Niang e Ljajic...' : Urbano Cairo, presidente del Torino , ha parlato in un'intervista rilasciata a Sky Sport: 'Sicuramente non vinceremo lo scudetto del bilancio quest'anno, ma abbiamo fatto investimenti importanti perché lo ritenevamo giusto farlo. Abbiamo tenuto i nostri migliori calciatori e poi ...

Inter-Torino : Spalletti cambia volto all'11 - due novità per Mazzarri : Inter-Torino, gara tra due squadre che puntano in alto ma che hanno steccato la prima uscita in campionato la scorsa settimana Inter-Torino è una delle gare più interessanti della giornata di ...

Inter-Torino : Spalletti cambia volto all’11 - due novità per Mazzarri : Inter-Torino, gara tra due squadre che puntano in alto ma che hanno steccato la prima uscita in campionato la scorsa settimana Inter-Torino è una delle gare più interessanti della giornata di campionato. Il ritorno di Mazzarri a San Siro, dove non ha brillato affatto ai tempi dei nerazzurri. Diversi gli spunti in merito alle formazioni che si affronteranno. Spalletti deve decidere se affidarsi a Nainggolan dal primo minuto di gioco, ...

Mazzarri - Inter-Torino / "Vogliamo metterli in difficoltà e su Belotti..." : Mazzarri, Inter-Torino: il tecnico granata sottolinea come la volontà è quello di mettere in difficoltà la squadra di Luciano Spalletti. Inoltre rilancia il Gallo Andrea Belotti.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:08:00 GMT)

Inter-Torino - Mazzarri : 'Il vero Belotti sta tornando - Inter fortissima. Baselli indisponibile' : Il riscatto passerà da San Siro, per il Torino. Dopo la sconfitta maturata in extremis con la Roma, i granata affrontano un'altra delusa dalla prima giornata di campionato: l'Inter, fermata sul campo ...

Probabili formazioni / Inter Torino : le alternative per Mazzarri. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Torino: Diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. A San Siro tanti ex, a cominciare dall'allenatore granata Walter Mazzarri(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:03:00 GMT)

Torino - Mazzarri : "Baselli non ci sarà. Zaza e Soriano ancora non al top" : Alla vigilia della partita contro l'Inter il tecnico granata chiede ai suoi la prestazione vista contro la Roma

Torino - lo strano intreccio in uscita : Ljajic - Iago e le scelte di Mazzarri : Torino alle prese con il mercato in uscita, sino alla fine di agosto ci sarà quasi certamente una cessione in attacco Il Torino sta vivendo un momento di incertezza in merito al mercato in uscita. Dopo lo sfogo di Iago a seguito della gara contro la Roma, sembrava essere proprio il mancino il primo indiziato a lasciare i granata, date anche le tante offerte pervenute dalla Spagna. Mazzarri però sembra essersi opposto a tale soluzione ed ...

Un Torino “rivoluzionato” contro l’Inter : Mazzarri tra novità e ballottaggi prepara l’11 per San Siro : Torino alle prese con la fase di preparazione dell’incontro delicatissimo di domenica in casa dell’Inter, Mazzarri metterà in campo molti nuovi arrivi Il Torino di Walter Mazzarri si appresta a giocare una gara delicata sul campo dell’Inter. Le due squadre sono state entrambe sconfitte all’esordio ed ora sono in cerca di riscatto immediato per non partire con un grave handicap in campionato. I granata di Mazzarri, ...

Serie A - Inter-Torino : incroci e sfottò. Che duello tra Spalletti e Mazzarri : Dice il Galateo che una stretta di mano identifica la persona, è una specie di prima impressione che ci si scambia. Ecco: Tra Luciano Spalletti e Walter Mazzarri, domenica a San Siro, forse ci sarà un ...

Torino - Mazzarri ha trovato un grande centrocampista : che esordio per Meite : esordio boom per il centrocampista Meite, importante innesto per il Torino. Si è conclusa la prima giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato qualche sorpresa ma anche molte certezze. Una partita che ha regalato grande spettacolo è stata sicuramente quella tra Torino e Roma, ottima prestazione per la squadra di Walter Mazzarri, partita che sembrava indirizzata verso il pareggio, poi l’invenzione del giovane Kluivert ...

Serie A Torino - Mazzarri salta il post partita. Petrachi : «Meglio evitare...» : L'EX ROMA - Così Iago Falque che si è visto annullare il potenziale 1-0 dal Var: "Non capisco il Var - ha detto lo spagnolo a Sky Sport - Il mio gol è stato rivisto e annullato, ma la spinta di Fazio ...

Serie A Torino - Mazzarri non parla. Petrachi : «Rischiava una lunga squalifica» : IAGO FALQUE - Così l'ex attaccante della Roma che si è visto annullare il potenziale 1-0 dal Var: "Non capisco il Var - ha detto lo spagnolo a Sky Sport - Il mio gol è stato rivisto e annullato, ma ...