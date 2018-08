: RT @DonniniMario: I cittadini devono percepire l’attività giudiziaria con immediatezza e trasparenza,senza veli di seconde finalità politic… - PinucciaTrapan2 : RT @DonniniMario: I cittadini devono percepire l’attività giudiziaria con immediatezza e trasparenza,senza veli di seconde finalità politic… - Rebeka80721106 : RT @DavLucia: #ParlamiDiPoesia #sensazionipoetiche Compassione ti chiedo,pietà e amore,si amore Un amore misericordioso ke strazio soltanto… -

Centinaia di donne hanno sfilato in topless in 20 città degli Usa per la parità di genere e contro "il doppio standard" sul lavoro. L'XI edizione del "Topless Day" si è tenuta in 40 città di altri Paesi,tra cui Canada,Colombia, Cile,S.Corea, Germania, Francia,Olanda. Al corteo di New York numerosi uomini a petto nudo. Tante le famiglie alla marcia di Denver. Il "Topless Day" è stato istituito negli Usa dal Congresso nel 1971. Illegale mostrare il seno fuori casa in Indiana, Utah e Tennessee. In 14 Stati "turba l'ordine pubblico".(Di domenica 26 agosto 2018)