Tifosi Crotone | risolvere nodo stadio

Crotone calcio - Campagna abbonamenti 2018/2019 “Quello CheCiLega” Prezzi bassi per garantire un maggiore afflusso di Tifosi : La questione stadio Ezio Scida la cui vicenda è ben nota per quanto riguarda le strutture amovibili (la Sopraintendenza ha

Caso plusvalenze e ripescaggi : i Tifosi del Crotone sono imbufaliti - denunciato il Chievo in tre Procure della Repubblica : plusvalenze Chievo VERONA- La convocazione al prossimo 12 settembre dell’udienza al Tribunale federale del processo sportivo per il Chievo Verona ha provocato enorme malcontento nei tifosi del Crotone che speravano nel ripescaggio in Serie A. Come riporta Crotone News, alcuni tifosi del club calabrese hanno presentato un esposto nelle Procure Repubblica di Roma, Verona e Crotone, chiedendo ai magistrati di indagare sulla società e ...