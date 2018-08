The Innocents | su Netflix la serie tv che esplora gli amori teen

Tra teen drama e mutaforma - ma a The Innocents manca ancora un ingrediente : Di storie adolescenziali più o meno complicate le serie tv più recenti sono piene, dal controverso Tredici al Cloak and Dagger dalle tinte supereroistiche. Ma The Innocents, la nuova produzione originale europea che sbarca su Netflix il 24 agosto, cerca di elaborare ulteriormente il modello del teen drama in chiave non solo paranormale ma anche esistenziale. I protagonisti sono infatti due giovani, June (Sorcha Groundsell) e Harry (Percelle ...

The Innocents - recensione in anteprima Blogo del teen-drama sovrannaturale di Netflix : The Innocents, la nuova serie di Netflix disponibile dal 24 agosto 2018, è uno di quegli show che possono essere visti da differenti angolature: dal teen drama, alla storia coming-of-age, passando per l'amore impossibile ed il sovrannaturale. Da questo punto di vista, i due creatori Hania Elkington e Simon Duric hanno fatto un lavoro che vuole davvero cercare di catturare l'attenzione di più persone possibili.Di cosa parla The Innocents? ...

II nuovo trailer di The Innocents - tra paranormale e horror : Il 24 agosto su Netflix sbarca The Innocents, una serie originale che promette bene per chi ama mistero, paranormale e anche una punta di horror. Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, arriva un trailer più lungo (forse troppo?) per chi vuole calarsi nelle atmosfere di questa produzione che annovera nel cast Guy Pearce, Sorcha Groundsell e Percelle Ascott. Al centro del racconto, una ragazza non come tutte le altre: June McDaniel infatti può ...