Test Hpv al posto del Pap Test | dopo 70 anni va in pensione lo screening per le lesioni

Va in pensione il Pap Test - ora le donne faranno il Test Hpv : Dopo oltre 70 anni, l'utilizzo del Pap Test come primo screening per individuare lesioni precancerose al collo dell'utero sta lasciando il posto al Test Hpv, un esame ancora poco noto e in grado di individuare in modo molto precoce la presenza del Papilloma Virus Humano. Già realtà in 6 regioni italiane del Centro Nord, l'utilizzo del Test Hpv dovrebbe andare a regime entro il 2020 a livello nazionale, mentre il Pap Test resta ...