Terremoto Molise | il sindaco di Montecilfone | abbattere il serbatoio | un rischio per la

Terremoto Molise - riaperto tratto della Bifernina : Campobasso - E' di nuovo transitabile il tratto di strada sulla statale 647 'Bifernina' chiuso al traffico a seguito delle scosse di Terremoto degli ultimi giorni. Lo rende noto all'ANSA il presidente della regione, Donato Toma, al termine del vertice di questa mattina in Prefettura a Campobasso. leggi tutto

Terremoto Molise : inagibile scuola a Portocannone : scuola inagibile a Portocannone. Chiuso l’istituto comprensivo “John Dewey” del paese. La decisione è maturata dopo i controlli condotti dai tecnici della Regione Molise nella struttura. Le verifiche erano state chieste anche dalle famiglie dei bambini che frequentano il plesso a seguito del Terremoto. L’Istituto di Portocannone comprende la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. La ...

La terra continua a tremare : nuova scossa di Terremoto avvertita in Basso Molise : Alle 17.54 e con una magnitudo di 3.3. Epicentro del sisma ancora una volta Montecilfone CAMPOBasso. La terra continua a tremare. E' stata avvertita distintamente nei paesi del Basso Molise , la ...

Terremoto - nuova scossa in Molise : paura da Campobasso a Termoli : Trema ancora la terra in Molise . Una scossa di Terremoto è stata registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia alle 17.54 in provincia di Campobasso . Epicentro, come negli ultimi casi, a ...

Terremoto : nuova scossa in Molise [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto del Molise - sale la conta dei danni : 123 edifici pubblici o privati inagibili : In maniera totale o parziale. E' quello che è emerso dalle verifiche statiche e sismiche, condotte dai vigili del fuoco nei paesi del 'cratere' CAMPOBASSO. Emergenza sisma, sono 755 gli interventi ...

Terremoto Molise : 755 interventi Vigili del Fuoco : Sono 755 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Basso Molise dall’inizio degli eventi sismici ad oggi. Il personale delle due unita’ mobili di Campobasso ed Isernia, supportato dai funzionari tecnici e personale operativo giunti da altri comandi limitrofi, ha lavorato senza sosta nei centri interessati dal Terremoto del 14 e 16 agosto scorso. Sono 123 le verifiche statiche condotte con inagibilita’ totale o parziale accertate, ...

Terremoto Molise : riaperta al traffico la SS647 Bifernina : Riaperto al traffico il tratto di strada sulla SS647 “Bifernina” chiuso a seguito delle scosse di Terremoto degli ultimi giorni in Molise: lo ha dichiarato all’ANSA il presidente della Regione, Donato Toma, al termine del vertice tenutosi in Prefettura a Campobasso questa mattina. L'articolo Terremoto Molise: riaperta al traffico la SS647 Bifernina sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - Conte chiama Toma : "Vicini al Molise"/ Ultime notizie : l'appello del Sindaco di Palata : Protezione civile su Terremoto Molise: allarme Borrelli, "Possibili scosse ancora più forti. Serve massima attenzione". Le Ultime notizie.

Terremoto - Conte chiama Toma : “Vicini al Molise”/ Ultime notizie : l'appello del Sindaco di Palata : Terremoto Molise, allarme Protezione civile: “Possibili scosse ancora più forti. Serve massima attenzione”. Le Ultime notizie sul monito: Regione chiederà stato di emergenza(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:08:00 GMT)

Terremoto - CONTE CHIAMA TOMA : “VICINI AL MOLISE”/ Ultime notizie : Borrelli - “possibili scosse più forti” : TERREMOTO Molise, allarme Protezione civile: “Possibili scosse ancora più forti. Serve massima attenzione”. Le Ultime notizie sul monito: Regione chiederà stato di emergenza(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:04:00 GMT)

Terremoto Molise - il sismologo : “Noi cittadini dobbiamo prepararci a salvare le nostre vite se non ci pensa lo Stato” : “L’Appennino è fortemente sismico, se non ci pensa lo Stato a prepararsi, è bene che noi stessi cittadini ci prepariamo a difendere le nostre vite“. Così il sismologo Antonio Moretti, sulla propria pagina Facebook all’indomani dell’ultima scossa di Terremoto che qualche giorno fa ha scosso il Molise e non solo. “La crisi sismica attuale – spiega Moretti – è focalizzata su di una struttura ...

Terremoto Molise - Borrelli : “Chiederò lo stato di emergenza”. A Montecilfone “il serbatoio d’acqua instabile - da abbattere” : Dopo la paura per il Terremoto del 16 agosto e le successiva scosse, i Comuni molisani – dove non è svanito il ricordo del sisma di San Giuliano del 2002 – stanno facendo i conti con le conseguenze della scia sismica che sta interessando la provincia di Campobasso. Strade bloccate, lunghe attese per smaltire le centinaia di richieste di controlli alle abitazioni, edifici interdetti perché pericolanti – “come la nostra ...

Terremoto - il premier Conte chiama Toma : "Il Governo vicino al Molise" : Il presidente del Consiglio ha parlato a telefono con il governatore e con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, oggi nelle zone terremotate. Attesa per la proclamazione dello stato di ...