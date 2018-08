Terremoto Iran | magnitudo 6 0 Ultime notizie | tre scosse violentissime | almeno due morti

Terremoto Iran - 2 morti e 241 feriti : 8.05 Sono almeno due i morti e 241 i feriti causati dal Terremoto di magnitudo pari 6 che ha colpito l'Iran occidentale. Lo riferiscono le autorità locali.Sei delle persone rimaste ferite versano in gravi condizioni. Secondo l'Istituto geologico statuninitense (Usgs) il sisma ha avuto epicentro a 26 km a sudest di Javanrud, nella provincia di Kermanshah. Sono seguite altre due scosse, entrambe di magnitudo superiore a 4.

Scossa di Terremoto magnitudo 6 in Iran : almeno 2 morti e un centinaio di feriti : Una Scossa di terremoto magnitudo 6 si è verificata alle 00:16 ora italiana in Iran, a 26 km sudovest da Javanrud, nella provincia occidentale di Kermanshah. L’ipocentro, secondo quanto rilevato dall’Istituto geofisico statunitense USGS, è stato localizzato a 10 km di profondità. Secondo quando riportato dai media locali, almeno due persone sarebbero morte e un centinaio sarebbero rimaste ferite. L'articolo Scossa di terremoto ...

Ilary Blasi - un Terremoto a Mediaset : 'Lei e Teo Mammucari diranno addio a Le Iene' : Una rivoluzione a Mediaset , a un mese dal via delle Iene : i due conduttori Ilary Blasi e Teo Mammucari sono vicinissimi all'addio. Secondo un retroscena di Dagospia , la moglie di Francesco Totti ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Albania - forte Terremoto di M 5.2 poco lontano da Tirana - 11 agosto 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Albania, un terremoto di magnitudo 5.2 sulla scala Richter si è verificato nel pomeriggio poco lontano dalla capita

Terremoto Albania - forte sisma magnitudo 5.2/ Ingv ultime notizie : paura a Tirana - scossa avvertita in Puglia : Terremoto Albania, forte sisma magnitudo 5.2: Ingv ultime notizie. paura a Tirana, dove la gente è scesa in strada. La scossa è stata avvertita anche in Puglia(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 18:48:00 GMT)

Forte scossa di Terremoto in Albania : l’epicentro a 40 km da Tirana : Forte scossa di terremoto in Albania: l'epicentro è stato registrato a 40 km a nord-est di Tirana, la capitale del Paese. Al momento non si registrano notizie di danni a cose o persone. La magnitudo registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stata di 5.2. La scossa è stata avvertita anche in Macedonia, Montenegro e Kosovo.Continua a leggere

In Albania forte scossa di Terremoto (5.2) a 40 chilometri da Tirana : La magnitudo è stata di 5.2 a una profondità di 18 chilometri. Al momento non si hanno notizia di danni a persone o cose. La scossa è stata nettamente avvertita anche nei Paesi circostanti in Macedonia, Montenegro e Kosovo

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Albania - forte Terremoto di M 5.2 poco lontano da Tirana (11 agosto 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Albania, un terremoto di magnitudo 5.2 sulla scala Richter si è verificato nel pomeriggio poco lontano dalla capitale Tirana (11 agosto 2018).(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 18:22:00 GMT)

In Albania forte scossa di Terremoto (5.2) a 40 chilometri da Tirana : La magnitudo è stata di 5.2 a una profondità di 18 chilometri. Al momento non si hanno notizia di danni a persone o cose. La scossa è stata nettamente avvertita anche nei Paesi circostanti in Macedonia, Montenegro e Kosovo

Terremoto - forte scossa in Albania : paura a Tirana e Durazzo - sentita anche in Puglia [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto in Iran : 287 feriti e almeno 100 case distrutte : Terremoto in Iran: 287 feriti e almeno 100 case distrutte Terremoto in Iran: 287 feriti e almeno 100 case distrutte Continua a leggere L'articolo Terremoto in Iran: 287 feriti e almeno 100 case distrutte proviene da NewsGo.

Nuovo forte Terremoto in Iran : scossa magnitudo 5.9 : Dopo la scossa magnitudo 5.4 verificatasi alle 05:07 UTC nel sud del Paese, un Nuovo sisma è stato registrato in Iran, nel nord: si è trattato di un terremoto magnitudo 5.9, localizzato dall’Istituto USGS a 35 km nordest da Sarpol-e Zahabad, ad una profondità di 5,7 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Nuovo forte terremoto in Iran: scossa magnitudo 5.9 sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Iran : scossa magnitudo 5.4 nel Sud del Paese : Un Terremoto magnitudo 5.4 si è verificato alle 05:07 UTC nel Sud dell’Iran: al momento non si segnalano vittime o danni significativi. La scossa è stata localizzata dall’Istituto di geofisica statunitense USGS a 55 km est da Lar a circa 10 km di profondità. L'articolo Terremoto in Iran: scossa magnitudo 5.4 nel Sud del Paese sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto IN ALBANIA - SISMA M 5.1/ INGV ultime notizie - il sindaco di Tirana : “Aiutate gli anziani” : ALBANIA, TERREMOTO oggi di grado M 5.1: la scossa avvertita anche in Puglia, ultime notizie INGV in tempo reale. Paura anche a Bari, Lecce e Monopoli: trema la capitale Tirana(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:27:00 GMT)