Terremoti | scossa di magnitudo 6 in Iran

Terremoti - violenta scossa di magnitudo 8.2 alle isole Fiji : Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 8.2, è stata registrata dall'Istituto geologico statunitense alle isole Fiji ad una profondità di 559 chilometri. Il sisma è avvenuto alle 2:19 ora ...

Terremoti - scossa di 6 - 2 in Costa Rica : 02.34 Un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato in serata in Costa Rica. Lo rende noto L'Istituto geologico nazionale. L'epicentro del sisma è stato a 11 chilometri a est di Golfito, sulla Costa del Pacifico, a una profondità di 21 chilometri. Al momento non sono da rilevare danni a persone o cose ma il terremoto è stato sentito in tutto il Paese, soprattutto nella capitale San José.

Terremoti - forte scossa in Molise : 20.31 Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Molise e in Abruzzo. L'epicentro è in provincia di Campobasso. La gente si è riversata in strada.

Terremoti - scossa magnitudo 2.5 a Ischia : 14.22 Un forte boato e poi una scossa sismica che ha fatto tremare la terra a Casamicciola, sull'isola di Ischia. Il terremoto, di magnitudo pari a 2.5,è stato registrato dall'Ingv dell'Osservatorio vesuviano. Epicentro a Casamicciola alta e ipocentro a una profondità di 2 chilometri. La scossa è stata avvertita in molte località dell'isola. Quasi un anno fa, sempre a Casamicciola, un altro sisma causò due morti e 2.600 sfollati.

Terremoti : scossa magnitudo 2.9 vicino Accumoli : Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 7 km ovest da Accumoli (Rieti) alle 05:34:10 ad una profondità di 11 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoti : scossa 3.0 all'Aquila : ANSA, - L'AQUILA, 25 LUG - Un terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato dalla rete Ingv alle ore 14:38 con epicentro 4 km a ovest dell'Aquila, a 11 km di profondità. I Comuni entro i 10 km dall'...

Terremoti in Iran : nuova forte scossa - almeno 91 feriti : Secondo quanto riferito dalla tv Di Stato, in seguito a un terremoto magnitudo 5.8 localizzato vicino Sirch, nella provincia centromeridionale Iraniana di Kerman, almeno 91 persone sono rimaste ferite. Il sisma è stato rilevato a 10 km di profondità ed è stato seguito da 5 repliche. Ieri nel sud e nell'ovest del Paese sono stati registrati altri Terremoti di magnitudo superiore a 5.

Terremoti Nuova Zelanda : forte scossa nelle Isole Kermadec [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoti : Russia - scossa 6.1 in mare : ANSA, - ROMA, 6 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata in mare vicino alla zona est della penisola della Kamchatka, in Russia, a una ventina di chilometri dalla costa.

Terremoti - scossa di magnitudo 3.5 in provincia Cosenza

Terremoti - scossa in Guatemala : 5.55 Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 20:32 di ieri (le 4:32 di oggi in italia) nel sud del Guatemala. Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 100 km di profondità ed epicentro vicino Guanagazapa. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.