Tennis | “Winston-Salem Open” | Medvedev stende Johnson

Tennis “Winston-Salem Open” : Medvedev e Steve Johnson in finale : Daniil Medvedev e Steve Johnson si affronteranno nella finale del torneo Atp di Winston-Salem, in preparazione agli Us Open Daniil Medvedev contro Steve Johnson, si sfideranno in finale nel “Winston-Salem Open”, torneo Atp 250 in North Carolina. Il russo Daniil Medvedev, numero 57 del ranking mondiale, ha travolto con un doppio 6-1 il giapponese Taro Daniel, numero 76 Atp, guadagnando così l’accesso alla sua terza finale ...