Tennis | Us Open | Cecchinato ci riprova | ' Posso vincere anche sul cemento'

Tennis - “Winston-Salem Open” : Medvedev stende Johnson : Il numero 57 del seeding Daniil Medvedev ha vinto il “Winston-Salem Open” superando in finale Johnson in due set Tennis, “Winston-Salem Open” (691.415 dollari di montepremi). Daniil Medvedev è il vincitore del torneo Atp sul cemento, dopo aver superato in finale Steve Johnson, testa di serie numero 8 del torneo, con un doppio 6-4. Un torneo ben giocato dal classe ’96, che si proietta adesso agli Us Open con grandi aspettative. ...

Tennis - US Open : Fabio Fognini a caccia dell'ottavo contro Roger Federer - con vista sulla top ten : Un'occasione che Fognini non deve sprecare, perchè un eventuale ko del numero due del mondo potrebbe davvero aprire spiragli clamorosi per il ligure e soprattutto tanti punti fondamentali in ottica ...

Tennis - US Open : Fabio Fognini a caccia dell’ottavo contro Roger Federer - con vista sulla top ten : Sarà il giovane americano Michael Mmoh a segnare l’esordio di Fabio Fognini nell’edizione 2018 degli US Open. Mai come questa volta l’ultimo Slam dell’anno è così importante per il Tennista di Arma di Taggia, che punta assolutamente a raggiungere la seconda settimana e ad ottenere punti fondamentali per salire in classifica e avvicinare ancora di più le prime dieci posizioni del ranking mondiale. Un sogno Top Ten che non ...

Tennis “Winston-Salem Open” : Medvedev e Steve Johnson in finale : Daniil Medvedev e Steve Johnson si affronteranno nella finale del torneo Atp di Winston-Salem, in preparazione agli Us Open Daniil Medvedev contro Steve Johnson, si sfideranno in finale nel “Winston-Salem Open”, torneo Atp 250 in North Carolina. Il russo Daniil Medvedev, numero 57 del ranking mondiale, ha travolto con un doppio 6-1 il giapponese Taro Daniel, numero 76 Atp, guadagnando così l’accesso alla sua terza finale ...

Tennis - qualificazioni maschili US Open 2018 : Federico Gaio conquista il main draw! Eliminato Lorenzo Sonego : Saranno sette gli italiani nel main draw degli US Open di Tennis: l’ultimo azzurro ad iscriversi al tabellone principale è Federico Gaio, che batte l’argentino Marco Trungelliti, testa di serie numero 27 del seeding cadetto, con lo score di 6-7 (4) 6-3 7-6 (4) nel terzo e decisivo turno di qualificazioni. Non lo emula Lorenzo Sonego, numero 10 del tabellone cadetto, che si fa superare dal padrone di casa, lo statunitense Collin ...

Tennis - qualificazioni maschili US Open 2018 : Stefano Travaglia entra nel tabellone principale - non ce la fa Lorenzo Giustino : Sale a sei il numero degli azzurri nel tabellone principale degli US Open di Tennis: Stefano Travaglia supera il dominicano Victor Estrella e guadagna il pass per il main draw. L’italiano, testa di serie numero 26 del tabellone cadetto, si impone per 6-4 6-0. Non ce la fa invece Lorenzo Giustino, superato dall’austriaco Dennis Novak, numero 25, per 7-5 6-4. Travaglia nel primo set, dopo non aver sfruttato tre break point consecutivi ...

Tennis - qualificazioni femminili US Open 2018 : Martina Trevisan fallisce l’ingresso nel main draw : Sarà Camila Giorgi l’unica azzurra al via del tabellone principale femminile degli US Open: l’ultima azzurra in gara nelle qualificazioni, Martina Trevisan, viene superata oggi nel terzo ed ultimo turno dalla Tennista del Liechtenstein Kathinka von Deichmann con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra annulla una palla break in avvio, poi spreca due occasioni per allungare, ...

Tennis - Us Open - Djokovic favorito - quarto da brividi? : Matteo Berrettini, 60 del mondo, fa il suo esordio assoluto a New York affrontando lo statunitense Kudla, numero 73 Atp, con cui ha giocato due volte quest'anno con un successo a testa. Il vincente ...

Tennis - US Open 2018 : Fognini - in mezzo a Federer e Djokovic - punta alla seconda settimana. Strada complicata per gli altri azzurri : Probabilmente Fabio Fognini sperava di finire in un altra zona di tabellone, ma il sorteggio effettuato ieri a New York lo ha posto proprio in mezzo a Roger Federer e Novak Djokovic. Il ligure, testa di serie numero 14 agli ormai imminenti US Open, ha comunque come obiettivo quello di raggiungere la seconda settimana nell’ultimo Slam dell’anno e le possibilità per il nativo di Arma di Taggia ci sono tutte. Fognini farà il suo esordio ...

Tennis - qualificazioni US Open : i risultati di giovedì 23 agosto. Poker azzurro al turno decisivo : Sono quattro i Tennisti italiani arrivati all’ultimo e decisivo turno delle qualificazioni degli US Open. Stefano Travaglia, Federico Gaio, Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino sono ad una vittoria dal centrare l’accesso al tabellone principale dello Slam americano. Eliminati, invece, Thomas Fabbiano e Simone Bolelli. Continua, dunque, il sogno di Lorenzo Giustino, numero 255 del mondo, che ha superato in tre set il serbo Danilo ...

Tennis Us Open - tabelloni : è subito Italia-Stati Uniti : Camila Giorgi, unica azzurra in gara, al primo turno se la vedrà con la wild card Whitney Osuigwe , Usa, , 16enne, campionessa del mondo Under 18. Serena Williams è nella stessa parte del tabellone ...

Tennis : US Open - dura per Roger e Stan : Non sono stati molto fortunati Roger Federer e Stan Wawrinka nel sorteggio degli US Open. Il vodese , ATP 101, al primo turno affronterà niente meno...

Tennis - Us Open : annunciate le teste di serie del torneo - Cecchinato n° 22 : Tennis, Us Open alle porte, sul cemento americano ben due italiani tra le teste di serie del torneo a stelle e strisce Sono state annunciate le teste di serie degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, al via lunedì 27 agosto a New York sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il numero uno del tabellone maschile sarà Rafa Nadal, numero uno della classifica mondiale e campione in carica. La seconda testa di serie sarà Roger ...