Tennis | la prima volta di Aryna Sabalenka a New Haven | Daniil Medvedev trionfa a

Nello spazio è stata giocata la prima partita a Tennis : Il 21 agosto si è aperto l’ultimo torneo del Grande Slam, quello degli Us Open, e quest’anno l’apertura è stata celebrata con una partita celebrata in alto, molto in alto, addirittura Nello spazio. Proprio così, in diretta sulla pagina Twitter ufficiale del torneo è stato trasmesso un doppio giocato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Un tennis in assenza di gravità trasmesso in 3D ...

Tennis - la nuova Davis al via : a Madrid la prima edizione : La Coppa Davis cambia format e la prima edizione targata Kosmos avrà luogo in quel di Madrid Tennis, la nuova Davis sta facendo molto discutere, lasciando perplessità tra i Tennisti e gli addetti ai lavori. Fatto sta che, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo Marca, la prima edizione tutta nuova avrà luogo a Madrid. La candidata ‘sconfitta’ è stata Lille, a duello sino all’ultimo per accaparrarsi il ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Simona Halep è la prima qualificata : Ci sono ancora da disputare gli US Open e tutti gli ultimi tornei stagionali, ma la romena Simona Halep si è già aritmeticamente qualificata per le WTA Finals di Singapore, che si terranno dal 21 al 28 ottobre. La Tennista europea si è così assicurata la quinta presenza consecutiva al torneo che conclude la stagione. Restando l’unica ad essersi sempre qualificata per le cinque edizioni disputate a Singapore, Halep al suo debutto, datato ...

Tennis - Nadal ancora leader Atp. Halep consolida il primato Wta : TORINO - Nessuna variazione ai vertici del Tennis mondiale maschile: lo spagnolo Rafael Nadal guida la classifica con 2.230 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer . Sul terzo gradino del ...

Tennis - classifica Wta : Halep prima - Giorgi 37ª : ROMA - Immutata la top ten del Tennis mondiale femminile: la romena Simona Halep è al comando per la 23ª settimana consecutiva, la 39ª complessiva, con 911 punti di vantaggio sulla danese ...

La prima di Berrettini nella otto giorni show del Tennis italiano : Il romano, che oggi sarà numero 54 del mondo, ha qualcosa di diverso: intanto ha 22 anni, non è un record ma era dai tempi di Stefano Pescosolido - 26 anni fa - che un italiano così giovane non ...

Tennis - Atp Gstaad 2018 : la prima volta di Matteo Berrettini! Che vittoria in finale su Bautista Agut! : Continua il momento d’oro del Tennis italiano al maschile: dopo la doppia vittoria della scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, oggi è la volta di Matteo Berrettini, che per la prima volta in carriera vince un torneo ATP. Suo il trionfo sulla terra battuta di Gstaad, in Svizzera: sconfitto in due set l’iberico Roberto Bautista Agut, numero due del seeding, con lo score di 7-6 (9) 6-4 al termine di una sfida ...

Tennis. prima finale Wta per Danilovic : ANSA, - MOSCA, 28 LUG - Si chiama Olga Danilovic, è serba, ha 17 anni ed è una 'promessa' del tennis femminile. Ma non solo: suo padre è Sasha Danilovic, cestista europeo dell'anno nel 1998 e idolo e ...

Tennis - Gstaad singolare e doppio - la prima volta in finale di Berrettini : Gstaad , Svizzera, - prima finale in carriera in un torneo del circuito maggiore per Matteo Berrettini. Il 22enne romano si è qualificato per l'ultimo atto del "J. Safra Sarasin - Swiss Open Gstaad", ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini non si ferma più! Prima finale della carriera : Continua il momento magico del Tennis italiano maschile. Dopo le vittorie nella scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, domani ci proverà Matteo Berrettini nel torneo ATP di Gstaad. Si tratta della Prima finale della carriera per il Tennista romano, che ha sconfitto in semifinale l’estone Jurgen Zopp, numero 107 del mondo, in due set co il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Un’altra ...

Tennis - impresa di Berrettini. 6-4 6-3 a Lopez - prima semifinale in carriera : TORINO - prima semifinale in carriera nel circuito maggiore per Matteo Berrettini , approdato al penultimo atto del ' J. Safra Sarasin - Swiss Open Gstaad ', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di ...