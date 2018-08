Tanto rumore per una nave e intanto sbarcano altri 277

ilgiornale

(Di domenica 26 agosto 2018) LaDiciotti è da dieci giorni un caso internazionale, il megafono del rigore anti immigrazione del nuovo governo. Un'operazione di salvataggio trattata con un'intransigenza tale dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, sostenuto dall'altro vicepremier Luigi Di Maio, da far pensare che quell'imbarcazione ora bloccata sul molo di Catania fosse la sola, l'unica, magari l'ultima, carica di migranti diretti in Italia.Invece nel silenzio generale e con i riflettori accesi su quei 177 salvati dalla Guardia costiera in acque maltesi, dal 15 agosto, secondo i dati del ministero dell'Interno aggiornati al 23, sono arrivati sulle nostre coste277 migranti. Insomma, da quando la Diciotti ha salvato quel barcone in avaria nella zona Sar di Malta innescando una guerra con l'Europa sulla redistribuzione dei salvati, molti più naufraghi sono stati sbarcati nei porti italiani di Sicilia, ...