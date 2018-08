Tamberi torna a volare nell' alto | salta 2 | 33 metri dopo due anni di guai fisici

Atletica – Tamberi torna in alto : 2 - 33 per Gimbo a Eberstadt : Atletica: riecco Gianmarco Tamberi, 2,33 a Eberstadt Gianmarco Tamberi ritorna a salire. Il primatista italiano dell’alto decolla con 2,33 a Eberstadt, in Germania, e il secondo posto nel meeting vinto dall’australiano Brandon Starc a 2,36. Una misura realizzata dall’azzurro alla prima prova, dopo aver superato 2,30 al terzo tentativo. Ma soprattutto il 26enne marchigiano delle Fiamme Gialle riesce a riportarsi su risultati di questo ...

DIRETTA / Gianmarco Tamberi - finale salto in alto streaming video e tv : Gimbo quarto - disperato ma è tornato! : Gianmarco Tamberi, oggi in finale nel salto in alto. Agli Europei di Berlino l'atleta azzurro, dopo le delusioni degli ultimi due anni, cerca l'acuto continentale(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 21:06:00 GMT)

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Tamberi per tornare a volare - Crippa ci riprova. Sogno staffette 4×400 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (sabato 11 agosto, sessione serale). Questa notte può essere quella della rinascita per l’Italia che sogna in grande e vuole conquistare le medaglie dopo il bronzo strappato in mattinata da Antonella Palmisano nella 20 km di marcia. Gli azzurri si giocano il tutto per tutto all’Olympia Stadium di Berlino, c’è voglia di riscatto in coda a una rassegna ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Tornare a Montecarlo è una sfida con me stesso. Devo ritrovare il mio salto” : Oggi Gianmarco Tamberi torna in gara a Montecarlo per la decima tappa stagionale della Diamond League. Qui due anni fa, l’azzurro, dopo aver vinto firmando anche il record italiano a 2.39, si infortunò alla caviglia sinistra, al secondo tentativo a 2.41. Questo infortunio costò molto caro al 26enne marchigiano, che dovette dire addio al sogno di partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016. Un luogo particolare quindi per Tamberi che in un’intervista ...

Tamberi torna a Montecarlo : da domani Diamond League con vista sugli europei : Gianmarco Tamberi e Libania Grenot sono gli azzurri attesi a Montecarlo nella decima tappa della Iaaf Diamond League, domani allo stadio Louis II, cuore del Principato di Monaco. Il campione europeo ...

Gianmarco Tamberi torna in gara : “Inizia la mia seconda vita - tornerò come prima dell’infortunio. Salto per vivere” : Gianmarco Tamberi non vede l’ora di tornare in gara: dopo una lunga attesa finalmente è pronto per rientrare in pedana, domani venerdì 22 giugno sarà protagonista a Buhl (Germania) ovviamente nel suo Salto in alto. Il marchigiano farà così il suo debutto stagionale all’aperto dopo essere stato costretto a saltare le prove indoor sempre a causa dei postumi dell’infortunio patito alla vigilia delle Olimpiadi di Rio 2016. Il ...

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in gara a Buhl : “Il primo passo della mia rinascita” : torna in pedana Gianmarco Tamberi: venerdì sera l’azzurro del salto in alto sarà in gara a Buhl, in Germania. Tre anni fa quella stessa pedana gli ha dato lo slancio verso la svolta della sua carriera prima che un brutto infortunio spezzasse il suo sogno chiamato Olimpiadi di Rio. Il marchigiano ha raccontato al sito FIDAL: “Quella è stata la gara in cui mi sono reso conto che potevo volare, la mia grande svolta. Avevo fatto ...