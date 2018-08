Tamberi 2/o a Eberstadt - salta 2.33

Salto in alto - Gianmarco Tamberi secondo al meeting di Eberstadt : 2.30 e poi 2.33 : Gianmarco Tamberi torna in quota al meeting di Eberstadt . Il primatista italiano dell' alto ritorna in Germania a due settimane dalla rassegna continentale di Berlino in cui ha sfiorato il podio con il ...

Atletica - Tamberi impegnato al meeting di Eberstadt : Domenica 26 agosto l’azzurro Gianmarco Tamberi in gara nel tradizionale meeting tedesco dedicato al salto in alto, dopo il quarto posto a 2,28 nella finale europea di Berlino e il 2,26 di Rovereto Ancora in pedana Gianmarco Tamberi, che è atteso domenica 26 agosto al meeting di Eberstadt. Il primatista italiano dell’alto ritorna in Germania, a due settimane dalla rassegna continentale di Berlino in cui ha sfiorato il podio con il quarto ...