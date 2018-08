Tajani dà lezioni al governo | Inciucio Pd-Fi? Fake news

ilgiornale

(Di domenica 26 agosto 2018) "Speriamo che a pagare non siano i marinai della nave Diciotti, obbligati a stare in mezzo a malati di tbc e di scabbia. Se si ammalano il conto possono mandarlo al". La provocazione di Antoniorisente della sua affezione per la divisa, il padre era generale, e punta il dito accusatore contro quei ministri gialloverdi, che "stanno in vacanza, chi al mare e chi in montagna", mentre si trascina la vicenda degli immigrati bloccati da giorni nel porto di Catania.Al Caffè della Versiliana il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia si fa intervistare dal direttore della Nazione, Francesco Carrassi, ma alla fine sollecita domande dal pubblico, dai giovani e anche cattive. Ma evidentemente ci sono troppi suoi fans e gli applausi accompagnano spesso le sue parole. Anche quando bolla come "sparate" quelle del vicepremier Matteo Salvini, che minaccia di ...