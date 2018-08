Super Fiorentina | sorride il Genoa | Samp ko Cagliari | Pavoletti non basta

Fiorentina - Superati i 18 mila abbonamenti : Sono più di 18 mila i tifosi della Fiorentina che hanno rinnovato o sottoscritto gli abbonamenti per la nuova stagione. Dunque è stata superata la quota dell’anno scorso, vale a dire 17.235 per un incasso di 258.412 euro. Il dato attuale potrebbe inoltre crescere ancora in quanto la campagna abbonamenti si concluderà sabato 25 agosto.L'articolo Fiorentina, superati i 18 mila abbonamenti sembra essere il primo su CalcioWeb.

Rinviata la Supercoppa Italiana Juventus-Fiorentina Women : TORINO - Poche certezze sulla stagione del calcio femminile e viene Rinviata la gara di Supercoppa . La Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la richiesta di Juventus e Fiorentina , le due società ...

Calcio femminile : la Finale di Supercoppa Italiana 2018 potrebbe saltare. Juventus e Fiorentina minacciano lo sciopero : Si prevedono tempi duri per il Calcio femminile nostrano. Dopo la decisione della Corte d’Appello Federale, che ha accolto il ricorso della Lega Nazionale Dilettanti contro la delibera del Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, che assegnava alla FIGC l’organizzazione dei tornei di Serie A e di Serie B, i due massimi campionati nazionali sono tornati sotto l’egida della LND e questo ha portato ad una reazione sia da parte della ...

Fiorentina - l ironia dei tifosi Della Valle contestati su scontrino del Supermercato : FIRENZE - Non ha limiti la fantasia dei tifosi Della Fiorentina per comunicare il proprio disappunto sulla proprietà: "Cari D.V. ci state levando la gioia di tifare la Fiorentina...Ma il nostro amore ...

Calciomercato Fiorentina - Super offerta dell’Atletico per Simeone : ecco la risposta dei viola : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è concentrata sulla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Stefano Pioli, l’intenzione è quella di migliorare il risultato della scorsa stagione. Nelle ultime ore importanti aggiornamenti di mercato, super offerta dell’Atletico Madrid per l’attaccante Giovanni Simeone, 40 milioni sul piatto, si tratta di precisa richiesta del ...

Fiorentina - stallo Pjaca : Corvino pensa ad altri due “Super nomi” : Fiorentina, Jesè ed El Shaarawy sono le alternative validissime a Pjaca, il calciatore della Juventus ha una valutazione eccessiva per le casse viola Fiorentina, la richiesta della Juventus per Pjaca spaventa. I bianconeri vorrebbero 20 milioni di euro per cedere il calciatore croato, subito o con obbligo di riscatto, troppi per le casse della viola. Il ds Corvino sta dunque pensando di virare su due obiettivi, non certo nuovi dalle parti ...

La Fiorentina Supera l’Hellas Verona : in gol Simeone : Buon test per il Verona anche quello contro la Fiorentina, il terzo del ritiro estivo di #Primiero2018. A Moena finisce infatti 2-1 per i viola, con l’Hellas sempre in partita e capace di rispondere all’iniziale vantaggio di Simeone con una bella rete di Cissé, che dribbla il diretto avversario e deposita sul palo lontano da posizione defilata. Sempre nel primo tempo Chiesa firma il nuovo vantaggio. Nel secondo tempo le squadre ...