Sunday Times | ' Abramovich vuole vendere il Chelsea per 2 miliardi'

Un’inchiesta del “Sunday Times” sostiene che il Qatar sabotò le candidature degli altri paesi che volevano ospitare i Mondiali del 2022 : Il giornale britannico Sunday Times ha pubblicato un’inchiesta secondo cui il comitato promotore dei Mondiali di calcio in Qatar del 2022 pagò persone per screditare le candidature di altri paesi, violando le regole della FIFA, l’associazione che governa il calcio The post Un’inchiesta del “Sunday Times” sostiene che il Qatar sabotò le candidature degli altri paesi che volevano ospitare i Mondiali del 2022 appeared ...