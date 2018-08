Spot anti-de Magistris del Napoli | ma il Comune rilancia sugli incassi

Venerdì 17 la Giornata AntiSuperstizione - organizzato a Spotorno un "percorso ad ostacoli" allestito dal Cicap : Anche quest'anno, torna la Giornata AntiSuperstizione del Cicap prevista per Venerdì 17 agosto 2018 in varie città d'Italia. Per la Liguria l'appuntamento è a Spotorno, presso la casa del turismo. La ...

Migranti : verso svuotamento hotSpot Pozzallo - 82 trasferiti a Messina (2) : (AdnKronos) - E dal Viminale le prime risposte sono arrivate. "E' ormai noto - dice il sindaco - che la mia posizione in tema di immigrazione è diversa rispetto a quella di Salvini. Devo, però, riconoscere che dal Viminale finora sono sempre arrivate le risposte chieste. Ho trovato ampia disponibili

Migranti : verso svuotamento hotSpot Pozzallo - 82 trasferiti a Messina : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - verso lo svuotamento l'hotspot di Pozzallo, dove si trovano attualmente 317 Migranti. Ottantadue ospiti della struttura saranno trasferiti in mattinata a Messina, altri 50, invece, domani partiranno alla volta della Francia e altrettanti a breve raggiungeranno la German

Migranti - tutti sbarcati a Pozzallo dalle due navi : l’hotSpot è pieno : Migranti, tutti sbarcati a Pozzallo dalle due navi: l’hotspot è pieno Migranti, tutti sbarcati a Pozzallo dalle due navi: l’hotspot è pieno Continua a leggere L'articolo Migranti, tutti sbarcati a Pozzallo dalle due navi: l’hotspot è pieno proviene da NewsGo.

Pozzallo - concluso lo sbarco dei 450 migranti. HotSpot pieno : Pozzallo, concluso lo sbarco dei 450 migranti. Hotspot pieno Sono finite le operazioni avviate nella notte, dopo il via libera del Viminale, per far scendere a terra le persone ferme sull'imbarcazione Protector di Frontex e sul pattugliatore Monte Sperone. Palazzo Chigi: oggi per la prima volta sbarcati in ...

Migranti - il sindaco di Capoliveri rilancia l’idea di un hotSpot a Pianosa. Il direttore del Parco Naturale : “Non si può fare” : “Caro ministro Salvini, i Migranti portiamoli a Pianosa”. Giovedì pomeriggio, mentre l’imbarcazione della Guardia Costiera Diciotti con 67 Migranti a bordo vagava per il Mediterraneo senza un porto di approdo, il sindaco di un piccolo comune di 4mila anime dell’Isola d’Elba, ha preso carta e penna e scritto una lettera aperta al ministro dell’Interno Matteo Salvini con una proposta originale: trasferire i Migranti nella vicina isola di ...

Migranti - tutti sbarcati a Pozzallo dalle due navi : l’hotSpot è pieno : Migranti, tutti sbarcati a Pozzallo dalle due navi: l’hotspot è pieno Migranti, tutti sbarcati a Pozzallo dalle due navi: l’hotspot è pieno Continua a leggere L'articolo Migranti, tutti sbarcati a Pozzallo dalle due navi: l’hotspot è pieno proviene da NewsGo.

Pozzallo - autorizzato lo sbarco di 450 migranti. HotSpot pieno : Pozzallo, autorizzato lo sbarco di 450 migranti. Hotspot pieno Dopo il via libera del Viminale, sono iniziate nella notte le operazioni per far scendere a terra le persone ferme sull'imbarcazione Protector di Frontex e sul pattugliatore Monte Sperone. Palazzo Chigi: oggi per la prima volta sbarcati in ...

MIGRANTI - 450 SBARCATI A POZZALLO : HOTSpot PIENO/ Ultime notizie - Salvini e Conte esultano : Autorizzato dal Viminale lo sbarco dei 450 MIGRANTI a POZZALLO. Per Salvini si tratta di una "vittoria politica". Fermati alcuni uomini ritenuti gli scafisti, Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:27:00 GMT)

Pozzallo - autorizzato lo sbarco di 450 migranti. HotSpot pieno - : Dopo il via libera del Viminale, sono iniziate nella notte le operazioni per far scendere a terra le persone ferme sull'imbarcazione Protector di Frontex e sul pattugliatore Monte Sperone. Palazzo ...

Migranti - a Pozzallo fatti sbarcare in 184 : hotSpot è pieno : Sono 184 i Migranti sbarcati dalla nave Protector di Frontex da quasi due giorni in rada a Pozzallo, con il pattugliatore Monte Sperone della Finanza, in attesa del via libera del governo italiano. Le ...

Migranti - a Pozzallo fatti sbarcare in 184 : hotSpot è pieno : Migranti, a Pozzallo fatti sbarcare in 184: hotspot è pieno Migranti, a Pozzallo fatti sbarcare in 184: hotspot è pieno Continua a leggere L'articolo Migranti, a Pozzallo fatti sbarcare in 184: hotspot è pieno proviene da NewsGo.

Sbarcano i 450 migranti a Pozzallo - tutti negli hotSpot in attesa di essere smistati : È arrivata in tarda serata dal Viminale l'autorizzazione per lo sbarco a Pozzallo dei 450 migranti, dopo quella che Matteo Salvini ha definito una "vittoria politica". Già ieri erano state portate a terra le persone più fragili - donne, bambini e malati - mentre nelle prime ore della mattinata si è completato lo sbarco degli ultimi 378 a bordo delle delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex.Il ...

Terminato sbarco a Pozzallo - i migranti all'hotSpot : fermati presunti scafisti : E' Terminato solo poco fa, lunedì mattina, lo sbarco al porto di Pozzallo dei 378 migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex. Le donne e i bambini erano stato...