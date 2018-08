Spoiler Il Segreto | Dolores prima di sposare Tiburcio fa i conti con la suocera

Blastingnews

(Di domenica 26 agosto 2018) Dopo tante sventure, nella soap opera di origini spagnole “Il” prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra sono in arrivo nuovi ed emozionanti colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 in autunno ci rivelano cheAsenjo, dopo aver salutato per l’ultima volta l’ex marito Pedro Miranar scomparso misteriosamente in Russia, darà una svolta alla sua vita: la pettegola della cittadina di Puente Viejo, ormai libera da ogni vincolo che la legava al padre di suo figlio, convolerà a nozze con il forzuto acrobataComino, madi coronare il suo sogno d’amore farà icon laPatrocinio Ruzafa. Il: Patrocinio litiga con la promessa sposa del figlio Negli episodi che sono stati trasmessi su “Antena 3” lo scorso marzo e che i telespettatori italiani avranno modo di vedere molto probabilmente in ...