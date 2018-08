: Spari a Jacksonville: si temono morti - TelevideoRai101 : Spari a Jacksonville: si temono morti -

Sparatoria al festival "Landing", in Florida. L'area è piena di ristoranti e bar, frequentata da centinaia di persone. Vi è anche un centro commerciale. A sparare contro la folla sarebbe stato un uomo. L'ufficio dello sceriffo invita a stare lontano dall'area che "al momento non è sicura". La polizia ha risposto agli. Per ora non si hanno ulteriori notizie. IlLanding è situato lungo il fiume St. Johns River.(Di domenica 26 agosto 2018)