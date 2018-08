Sparatoria durante un torneo di videogiochi a Jacksonville | almeno 4 morti - Il video

Florida - Sparatoria durante un torneo di videogame : morti e feriti : sparatoria a un torneo di Madden - un videogioco sul football americano - in Florida: almeno 4 morti e una decina di feriti. La polizia ha lanciato l'allerta dicendo che "la zona non è ancora sicura".

Brindisi - rapinatore morto nella Sparatoria durante assalto al bancomat : due agenti indagati : Brindisi - Sono due i poliziotti indagati per omicidio colposo per la morte di un pregiudicato in una sparatoria avvenuta sabato 21 luglio a Brindisi tra una banda armata che stava tentando di ...

Sparatoria durante funerale in Messico : 21.33 Gli hanno sparato e lo hanno ucciso. Ma non contenti, sono tornati a sparargli anche da morto. Questo lo scenario ipotizzato di due stragi,una dopo l'altra. Cinque persone uccise e nove ferite in una Sparatoria durante un funerale. E' successo in Messico, nello Stato di Zacatecas. Alcuni dei feriti sono gravi. La cerimonia si stava svolgendo nella città di Fresnillo in ricordo di un uomo ucciso in un agguato nel weekend. Zacatecas era ...

Mondiali - paura in Svezia : Sparatoria durante i festeggiamenti per la vittoria sulla Corea del Sud [DETTAGLI] : Mondiali 2018- Un uomo armato ha aperto il fuoco – con un’arma semiautomatica secondo i testimoni – in pieno centro a Malmoe, in Svezia, mentre i tifosi celebravano la vittoria sulla Corea del Sud ai Mondiali. Lo riportano i media locali. La polizia ha isolato la zona, al momento non si hanno altri dettagli. I testimoni riferiscono di aver udito almeno 15-20 colpi in rapida sequenza. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è ...