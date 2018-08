Sparatoria al festival di Jacksonville Landin | morti e feriti

Manchester - Sparatoria a festival caraibico : 10 feriti/ Video ultime notizie - lesioni "da lievi a gravi" : Manchester, sparatoria a festival caraibico: 10 feriti. Video ultime notizie, lesioni "da lievi a gravi": polizia al lavoro per ricostruire la dinamica(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 10:41:00 GMT)

Manchester - Sparatoria al Festival caraibico : 10 feriti : 10.15 - Le indagini sulla sparatoria al Festival caraibico di Manchester della scorsa notte stanno cerando di stabilire il punto esatto in cui è avvenuta e di individuare il responsabile o i responsabili "di questo attacco pericoloso" ha detto alla BBC un detective che si occupa del caso. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di una sparatoria in corso pervenuta verso le 2.30.sparatoria al Festival caraibico di Manchester dove questa ...

Manchester - Sparatoria a un festival : 10 feriti - ignoto il movente : Dieci persone sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta al festival caraibico di Manchester, in Inghilterra, nel centrale quartiere Moss Side. Ancora ignoto il movente e nessun riscontro sui responsabili, gli investigatori non escludono alcuna pista. I feriti non sono in pericolo di vita.Continua a leggere

Sparatoria USA - 20 FERITI AL FESTIVAL IN NEW JERSEY/ Video - ultime notizie : è terrorismo? Le prime ipotesi : Usa, SPARATORIA al FESTIVAL d'arte in New JERSEY: ferite venti persone, 4 gravi. La polizia avrebbe ucciso uno dei due assalitori, le prime testimonianze.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:30:00 GMT)

Usa - Sparatoria al festival in New Jersey : 20 feriti/ Ultime notizie - video : ucciso uno degli assalitori : Usa, sparatoria al festival d'arte in New Jersey: ferite venti persone, 4 gravi. La polizia avrebbe ucciso uno dei due assalitori, le prime testimonianze.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Usa - Sparatoria a festival : 20 feriti : 14.58 sparatoria nella notte all'Art festival di Trenton, New Jersey, dove due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla ferendo 20 persone, di cui 4 sono in gravi condizioni. Uno è un ragazzino di 13 anni. Uno dei due assalitori è stato ucciso, riferiscono le autorità. Il secondo è stato arrestato sul posto. "C'è stata una lite tra alcune persone -spiega il procuratore-e hanno incominciato a spararsi tra di loro".