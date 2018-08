huffingtonpost

: Sparatoria al campionato di videogames di Jacksonville in Florida. Media Usa: 4 morti e 11 feriti - HuffPostItalia : Sparatoria al campionato di videogames di Jacksonville in Florida. Media Usa: 4 morti e 11 feriti - quotidianonet : Sparatoria a #Jacksonville, in Florida, durante un campionato di videogame - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Sparatoria al campionato di videogames di Jacksonville in Florida. Media Usa: 4 morti e 11 feriti -

(Di domenica 26 agosto 2018)al festival diLanding, a, in. L'ufficio dello sceriffo ha invitato con un tweet a stare lontano dall'area che "al momento non è sicura". Secondo la Cnn, che cita alcune fonti, laavrebbe causato almeno quattroe undici feriti.Mass shooting at theLanding. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018Lasarebbe avvenuta durante un torneo online di Madden, il videogioco dedicato al football NFL. La competizione era in corso al GLHF Game Bar di. Drini Gjoka, che ha vinto la scorsa edizione del Madden Challenge, afferma su Twitter di essere ora al riparo dopo che colpi di arma da fuoco lo hanno colpito al pollice. "Sono fortunato. Il proiettile ha colpito il mio pollice. Il ...