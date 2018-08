Sparatoria a un torneo di videogame in Florida | quattro morti 

lastampa

: RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria durante un torneo di videogame: morti e feriti #Jacksonville - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria durante un torneo di videogame: morti e feriti #Jacksonville - Tullia01 : RT @repubblica: ?? Usa, sparatoria a torneo videogame a #Jacksonville, Florida: vittime e feriti - palad_dee : Seconda #sparatoria in due giorni a #Jacksonville #Florida. Bilancio provvisorio 4 morti e 11 feriti al torneo di… -

(Di domenica 26 agosto 2018)a undidi Jacksonville Landing, a Jacksonville, in, dedicato al football NFL. L’ufficio dello sceriffo invita in un tweet a stare lontano dall’area che «al momento non è sicura». In un video che gira sui social si sentono i rumori degli spari durante una soggettiva su una partita. Ci sarebberomorti e un...