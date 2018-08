Sparatoria a un torneo di videogame in Florida | quattro morti Ucciso il killer 

Usa - Sparatoria a torneo di videogame a Jacksonville : vittime - : L'ufficio dello sceriffo su Twitter parla di un numero imprecisato di morti e invita a non avvicinarsi all'area che "al momento non è sicura". Un sospetto sarebbe stato ucciso

Sparatoria a un torneo di videogame in Florida : quattro morti : Sparatoria a un torneo di videogame di Jacksonville Landing, a Jacksonville, in Florida, dedicato al football NFL. L’ufficio dello sceriffo invita in un tweet a stare lontano dall’area che «al momento non è sicura». In un video che gira sui social si sentono i rumori degli spari durante una soggettiva su una partita. Ci sarebbero quattro morti e un...