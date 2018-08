Spa-Francorchamps | territorio per campioni

Formula 1 - GP Belgio : la guida del pilota per Spa-Francorchamps : Quello di Spa-Francorchamps è uno dei circuiti tra i meno impegnativi per i freni: in totale si usano in un giro 8 volte per un totale di 13 secondi. Si viaggia a gas aperto per il 70% del tracciato. —...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Belgio 2018 - lotta per la pole position (Spa Francorchamps) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: ci attendiamo un altro duello per la pole position tra Ferrari e Mercedes, con Vettel e Hamilton(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 08:30:00 GMT)

Formula 1 - Il Mondiale riparte da Spa-Francorchamps : Dopo la pausa estiva, la Formula 1 è pronta a dare nuovamente spettacolo: questo fine settimana, il circus si sposta sulliconico circuito di Spa-Francorchamps, per il Gran Premio del Belgio, tredicesima prova del Mondiale 2018.Un carico di novità. La chiusura obbligatoria delle factory per due settimane, imposta dal regolamento, non è bastata a tenere spenti i riflettori sul circus. Doveva essere unestate tranquilla e, invece, sul fronte del ...

F2 - Spa-Francorchamps 2018 : Anteprima e Orari del weekend : F2, Spa-Francorchamps: dove eravamo rimasti con il campionato Nel precedente round in Ungheria , qui e qui la cronaca di Gara 1 e 2, l'attuale leader George Russell ha confermato la sua prima ...

F1 - GP Belgio 2018 : il circuito di Spa-Francorchamps. Favorevole a Ferrari o Mercedes? : Il conto alla rovescia sta per terminare. La calma prima della tempesta? Chi può dirlo. Di sicuro il Circus si ritroverà in uno degli scenari più affascinati e storici del calendario iridato 2018 di Formula Uno. Stiamo parlando del circuito di Spa-Francorchamps (Belgio), sede di grande tradizione. Poco più di 7 chilometri nei quali si può trovare di tutto: un mix ideale tra pura potenza e guidabilità. Una sfida per i racing driver e per le ...

F1 - GP Belgio 2018 : Sebastian Vettel serve il riscatto a Spa-Francorchamps. E’ necessario invertire il trend : L’attesa sta per finire ed il rombo dei motori è pronto a far visita nel prossimo weekend. Il Mondiale 2018 di Formula Uno riprende e la saga “Sebastian Vettel vs Lewis Hamilton” tornerà in scena da dove l’avevamo lasciata in Ungheria: il successo del britannico, che ha concesso il bis dopo la rocambolesca vittoria in Germania, ed un Seb che per tanti motivi deve mangiarsi le mani per quello che avrebbe potuto essere e ...

Torna la F1 a Spa-Francorchamps : ORARI e DIRETTE TV del Gp di Belgio : Ecco come seguire il Gp del Belgio: la F1 Torna protagonista sul circuito di Spa-Francorchamps Dopo diverse settimane di pausa estiva, i piloti della F1 Tornano finalmente protagonisti! I campioni delle quattro ruote Tornano a sfrecciare in pista, carichissimi per la seconda metà della stagione 2018 di F1. Appuntamento sul circuito di Spa-Francorchamps per la 13ª gara del Mondiale. Il weekend belga sarà trasmesso in diretta in esclusiva ...

24 Ore di Spa-Francorchamps - È doppietta per la BMW : Sesta posizione per l'altra Mercedes-AMG GT3, quella del team Auto Sport Promotion, in cui milita anche Raffaele Marciello insieme a Juncadella e Vautier.

24 Ore di Spa-Francorchamps - doppietta per la BMW : doppietta della BMW alla 24 Ore di Spa-Francorchamps. La gara più attesa della stagione Blancpain GT ha visto il team Walkenhorst conquistare la vittoria davanti all'altra M6 gestita dal team Rowe. Sul podio anche l'Audi R8 LMS del team Land Motorsport.Terzo successo in quattro edizioni. Ancora una volta, le BMW hanno fatto il bello e il cattivo tempo sul circuito di Spa, centrando un'altra importante vittoria che conferma lottimo rapporto tra ...

Mick Schumacher/ Il figlio di Michael ha vinto a Spa-Francorchamps - primo trionfo in Formula 3 : Mick Schumacher ha vinto la prima gara di Euro Formula 3 a Spa-Francorchamps, circuito belga sul quale papà Michael aveva centrato il primo successo in Formula 1 e altri cinque trionfi(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:28:00 GMT)

Europeo di F3 - primo trionfo per Mick Schumacher : il tedesco vince Gara-3 a Spa-Francorchamps : Il pilota tedesco del team Prema vince la sua prima corsa nell’Europeo di F3, il figlio del Kaiser trionfa in Gara-3 a Spa Mick Schumacher ha conquistato la sua prima vittoria nell’Europeo di F3, trionfando in gara 3 sul circuito di Spa in Belgio, pista dove è iniziato il mito del papà Michael. Il tedesco del team Prema ha riscattato la delusione di gara 2 dove, partito dalla pole position, si è ritirato per un incidente con il ...

24 Ore di Spa Francorchamps - Vanthoor in pole con l'Audi : Per gli appassionati di motori è iniziato un weekend di grande passione: il GP dUngheria di F.1, il Mondiale Rally in Finlandia e la mitica 24 Ore di Spa-Francorchamps, lappuntamento più importante della Blancpain GT Series.Tanta Italia in pista. Sono diversi i rappresentanti del tricolore italiano nella gara di durata belga. Mirko Bortolotti e Andrea Caldarelli saranno impegnati in pista a bordo della Lamborghini Huracán GT3. La AF Corse ...