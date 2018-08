Spa | Ferrari si complica | nuovamente | la vita

Il meteo influenza le qualifiche Ferrari a Spa : Al termine delle qualifiche del GP del Belgio, movimentate a causa del meteo, i piloti Ferrari hanno ottenuto la seconda e sesta posizione sulla griglia di partenza, con Vettel e Raikkonen. Date le condizioni, la squadra ha cercato di differenziare le strategie tra i due piloti per coprire entrambi gli scenari, dal momento che nella […] L'articolo Il meteo influenza le qualifiche Ferrari a Spa sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - Hamilton fa la pole ma ‘gufa’ le Ferrari : “rimangono loro i favoriti a Spa” : Lewis Hamilton palesa le sue sensazioni dopo la pole position segnata sul circuito di Spa: il britannico parla in vista del Gp del Belgio All’Università della Formula Uno la pioggia rende particolarmente frizzanti le qualifiche. Le difficoltà di adattamento alla nuova situazione di bagnato premiano l’ultimo giro di Lewis Hamilton, che meglio di tutti ha interpretato le condizioni meteo ed ha reagito prontamente alla loro ...

F1 – Hamilton davanti a tutti a Spa - delusione Ferrari : la griglia di partenza del Gp del Belgio : La griglia di partenza del tredicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno vedrà partire dalla prima casella Lewis Hamilton All’Università della Formula Uno la pioggia rende particolarmente frizzanti le qualifiche. Le difficoltà di adattamento alla nuova situazione di bagnato premiano l’ultimo giro di Lewis Hamilton, che meglio di tutti ha interpretato le condizioni meteo ed ha reagito prontamente alla loro ...

F1 – La pioggia beffa le Ferrari - Hamilton ‘scivola’ verso la pole position : mai nessuno come lui a Spa! : Le qualifiche del Gp del Belgio, caratterizzate dalla pioggia, premiano la velocità della Mercedes di Lewis Hamilton All’Università della Formula Uno la pioggia rende particolarmente frizzanti le qualifiche. Cominciano a scendere le prime gocce di pioggia sul circuito di Spa-Francorchamps proprio durante i primi minuti della Q3. L’acqua fa tornare ai box tutte le monoposto per il cambio pneumatici. Le difficoltà di adattamento ...

Spa - ottime Ferrari nelle libere 3. Hamilton 3° - Vandoorne sbatte : Due Ferrari davanti a tutti nell'ultima sessione di prove libere del GP del Belgio, quella che precede le qualifiche in programma alle 15. Sebastian Vettel in 1'42'661 ha preceduto di 63 millesimi il ...

Formula 1 - le prove libere di Spa incoronano la nuova Ferrari : Belgio, circuito di Spa e la Formula 1 riparte per la tranche finale di nove gran premi di questo 2018. Nell"odierna giornata di venerdì, le Ferrari di Vettel prima e Raikkonen dopo sono state le più veloci nelle due sessioni di prove libere. Come dichiarato via Twitter, Mercedes ha portato la nuova specifica della Power Unit su tutte le vetture dotate del suo propulsore, con Hamilton e Bottas che dispongono inoltre di PU nuove. Bottas, per ...

Spa - Ferrari e Vettel subito in palla. Penalità per Bottas : Nuovo motore e Penalità in griglia di partenza per la Mercedes di Valtteri Bottas. È la notizia più importante della prima giornata di prove libere del GP del Belgio, sulla pista di Spa. Stamattina, ...

F1 - a Spa la Ferrari omaggia le vittime di Genova : Un messaggio sulle livree delle Rosse a dieci giorni dal crollo del viadotto Polcevera: "Nei nostri cuori"

F1 – Non solo Bottas - anche la Ferrari verso una penalizzazione a Spa : Kimi Raikkonen rischia una penalizzazione di 10 posizioni in griglia di partenza a Spa: i dettagli Le monoposto della F1 stanno per tornare in pista, dopo tre settimane di pausa estiva, per la prima sessione di prove libere del Gp del Belgio. Si è tanto parlato delle novità della Ferrari per il circuito di Spa-Francorchamps, tra parti nuove e un motore nuovo di zecca. E’ proprio quest’ultimo che potrebbe creare qualche problema ...

LIVE F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1 in DIRETTA : Sebastian Vettel e la Ferrari all’arrembaggio a Spa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Si torna in pista dopo la lunga pausa estiva, i piloti sono pronti a darsi battaglia sul mitico tracciato di Spa-Francorchamps, uno dei più amati per la sua particolare conformazione fatta di lunghi tratti veloci e curve mozzafiato. Si preannuncia grande spettacolo già a partire dalla prima sessione di prove libere dove gli uomini al ...

F1 – Hamilton punge la Ferrari a Spa : che affondo di Lewis al Cavallino : Lewis Hamilton carico a molla: il britannico della Mercedes inizia il weekend di Spa con una frecciatina alla Ferrari Le monoposto tornano finalmente protagoniste dopo tre settimane di vacanza estiva: oggi si accendono i motori sul circuito di Spa Francorchamps per le prime sessioni di prove libere del Gp del Belgio. Tanta la pressione che i due top team, Mercedes e Ferrari, si dividono in questo inizio della seconda fase della stagione ...

Formula 1 - GP Belgio : riparte la sfida Ferrari-Mercedes a Spa. Vettel ci crede : Dopo tante chiacchiere finalmente la pista tornerà a parlare e a riaccendere la sfida mondiale che in questa pausa estiva è stata messa un po' all'angolo dalle notizie di mercato. Tornati dalle ...

Vettel : "Ferrari veloce a Spa. Ricciardo mi ha sorpreso - Alonso no" : 'Cosa ho fatto in vacanza? Niente di particolare, mi sono goduta la famiglia in montagna, finalmente si era liberi di gestire il proprio tempo. Ho fatto un po' di ciclismo, il meteo era stupendo, si ...

F1 - GP Belgio 2018 : si torna in pista dopo la sosta. Mercedes favorita a Spa - vietato sbagliare per la Ferrari : Tre settimane sono state più che sufficienti per piloti e team di F1 per ricaricare le batterie. Il GP del Belgio segna virtualmente l’inizio della seconda fase del Mondiale (anche se la boa di metà calendario è già stata superata), quella decisiva, che porterà all’assegnazione dei titoli. Si riparte dalla leadership della Mercedes e di Lewis Hamilton, che negli ultimi due impegni prima della pausa hanno sfruttato errori e difficoltà ...