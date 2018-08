Sorpresa per Hamsik | targa dai tifosi juventini

Roma - c’è un’offerta per Strootman che arriva da Marsiglia : possibile cessione a Sorpresa : Kevin Strootman potrebbe sorprendentemente lasciare la Roma entro la fine del mese di agosto, il Marsiglia è partito all’assalto per il centrocampista Kevin Strootman preso d’assalto dal Marsiglia. E’ questa la notizia del giorno che arriva da casa Roma, una notizia che di certo allarma un po’ i tifosi che non vorrebbero perdere l’olandese. A centrocampo di certo c’è abbondanza, ma Strootman è un ...

Firenze - alla festa di Sting c'è Zucchero : duetto a Sorpresa per 'Senza una donna' : sorpresa per gli ospiti di Sting nella sua tenuta 'Il Palagio', a Figline Valdarno, in provincia di Firenze,. Per celebrare il ventiseiesimo anniversario di matrimonio con la moglie Trudie, il 66enne ...

La Sorpresa romantica di Jonathan per Bianca Atzei : l’idillio continua : L’idillio fra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian continua e si arricchisce di nuovi dettagli grazie alla romantica sorpresa dell’ex gieffino per la cantante sarda. I due si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi e da allora non si sono mai lasciati. Tornati in Honduras hanno ripreso la loro vita di sempre, ma il rapporto che li univa nel corso del reality ha continuato a crescere, trasformandosi in qualcosa di forte e molto ...

Vincitori degli MTV VMA 2018 - la Sorpresa Camila Cabello batte perfino Beyoncé e Jay-Z : la lista dei premiati : Tra i Vincitori degli MTV VMA 2018 svettano la rapper e neomamma Cardi B. e la rivelazione Camila Cabello. Sono decisamente loro, in una ventesima edizione che ha premiato le donne, le protagoniste dell'evento che si è tenuto nella notte del 20 agosto a Ney York City, segnando il ritorno della cerimonia nella Grande Mela. Ma indubbia protagonista è stata anche Jennifer Lopez, vincitrice del Michael Jackson Vanguard Awards 2018: la ...

Inter - al Mapei un'imbarazzante Sorpresa per Spalletti : Il Sassuolo non si è limitato a vincere, ha anche giocato meglio dell'Inter. Questa la sintesi della Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri non abbiano potuto contare sulle proprie individualità per raddrizzare il match. 'Il Sassuolo non ha fatto il Chievo, lotta e corsa,, ha giocato meglio e concluso ...

''Sorpresa'' - Lily Aldridge è incinta per la seconda volta : Nei prossimi mesi quasi sicuramente non la vedremo sulle passerelle che l'hanno resa una delle top model più pagate al mondo secondo Forbes, ma ci accontentermo di seguire su Instagram il progresso ...

VIDEO | Sting show a Firenze - concerto a Sorpresa con gli operai a rischio licenziamento : Il cantante ha fatto visita ai 318 lavoratori della 'Bekaert' che nel giugno scorso hanno ricevuto lettere di licenziamento...

Isola d’Elba - 50 tartarughine nascono tra sdraio e ombrelloni per la gioia e la Sorpresa degli invitati a un matrimonio : Oltre 50 tartarughine marine sono uscite dal nido nel tardo pomeriggio di sabato nella piccola spiaggia elbana di Straccoligno, vicino a Capo Perla, nel Comune di Capoliveri (Livorno). Un evento che ha allietato un matrimonio in corso sulla spiaggia dove l’allarme è stato dato da un bambino che ha visto uscire le prime tartarughe da sotto il telo da mare dei genitori. Si chiama, tra l’altro, Federico come il guardiano dei Bagni da Sergio a ...

Tennis - WTA Cincinnati 2018 : Kiki Bertens supera Simona Halep in finale a Sorpresa. La n. 1 del mondo ko in tre set : L’olandese Kiki Bertens compie la sua impresa e supera in finale del WTA di Cincinnati (Stati Uniti) la n.1 del mondo Simona Halep. L’orange piega in tre set (2-6 7-6 6-2) la più quotata avversaria in 2 ore e 9 minuti di partita. Un successo significativo per la Bertens che conquista il suo primo torneo sul cemento in carriera e porta a 10 il computo dei successi ottenuti contro una top10. Il nomignolo di “ammazza grandi” ...

Sting - concerto per i 318 operai licenziati da Bekaert/ Video Firenze - performance a Sorpresa al presidio : Sting, concerto per i 318 operai licenziati da Bekaert. Video ultime notizie Firenze, performance a sorpresa al presidio del celebre artista, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 17:02:00 GMT)

Emis Killa - l'annuncio a Sorpresa : "Sono diventato papà di Perla Blue" : Emis Killa, il rapper ventottenne che impazza nelle radio con Rollercoaster, ha annunciato una lieta notizia su Instagram: oggi, venerdì 17 agosto, è nata la sua primogenita.L’annuncio della nascita di Perla Blue non è stato anticipato da alcun pettegolezzo nelle scorse settimane, caso raro nello showbiz e segno della cura del cantante per la riservatezza della sua vita privata e di quella della compagna.prosegui la letturaEmis Killa, ...