Sopravvissuto ponte | qualcuno paghi

Crollo ponte Genova - Sopravvissuto : “Salvato dallo spostamento d’aria” : Crollo ponte Genova, sopravvissuto: “Salvato dallo spostamento d’aria” Un artigiano edile che si è salvato dal cedimento del viadotto Morandi a Genova, ricorda quei momenti drammatici: “Ho perso i sensi e il fiato per il colpo che ho preso”. E spiega ai giornalisti di non riuscire a guardare il ponte, pensando a chi non ce l’ha ...

