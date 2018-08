Sono un guardone Ho le pupille gustative

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 agosto 2018) Il filosofo è colui che si meraviglia del mondo e si interroga su questa meraviglia, si meraviglia attraverso la contemplazione, i primi filosofistati dei guardoni della natura. Anche Dio, per chi ci crede, è un: “Attento che Dio ti vede”. Dio è anche un esibizionista, apre l’impermeabile del Creato per mostrarci il suo mistero. Ho conosciuto un esibizionista che apriva l’impermeabile per mostrare i suoi nei, aveva dei nei meravigliosi, ma la gente si concentrava su altre parti, era un esibizionista incompreso. Sto divagando, adoro divagare. Divago, quindi. Che cosa? Un voyeur. Un. Contemplare è la forma più alta di conoscenza e di amore. Nell’etimologia di contemplare c’è l’idea di uno spazio celeste delimitato. I guardoni si portano dentro sempre un pezzetto di cielo, ma non voglio sembrarvi troppo lirico, a ...