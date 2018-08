Siria | Isis decapita un bimbo e si teme per il destino di altri 15 minori

L’Isis ha rapito 16 bambini in Siria - uno è stato decapitato : Un bambino decapitato e altri quindici che rischiano di fare la stessa fine se l’esercito di Bashar al-Assad non sospenderà l’offensiva contro l’ultima sacca delL’Isis. La notizia dell’ultimo orrore dei seguaci del califfo Abu Bakr al-Baghdadi è stata data dai famigliari a una ong occidentale, Human Rights Watch. I jihadisti usano i minori sequestr...

Ambasciatore della Siria in Russia : vicini alla vittoria finale sull'ISIS - : La Siria è vicina alla vittoria finale sul sedicente Stato islamico. Lo ha dichiarato l'Ambasciatore Siriano in Russia Riyad Haddad durante l'incontro con il presidente dell'Ossezia del Sud. "Siamo ...

Siria. Palmira riaprir ai turisti nel 2019 - ma i rifugiati temono la presenza di ISIS e USA : Ha anche sottolineato che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura , Unesco, , i governi di Russia, Polonia e Italia e varie ONG sono tra coloro che hanno ...

Un fotogiornalista spagnolo è tornato in Siria per incontrare i suoi ex carcerieri dell’ISIS : Lui è Ricardo Vilanova, rapito nella provincia di Raqqa nel 2013, loro sono due membri della cellula dell'ISIS nota come "i Beatles" The post Un fotogiornalista spagnolo è tornato in Siria per incontrare i suoi ex carcerieri dell’ISIS appeared first on Il Post.

Siria - a Raqqa scoperta ancora una nuova fossa comune dell'Isis : A Raqqa, l'ex capitale dello Stato Islamico nel nord della Siria liberata lo scorso ottobre, è stata trovata una nuova fossa comune. Lo ha annunciato il Consiglio civile della cittadina. "La nostra ...

Siria : fonti - accordo Isis-governo per rilascio 36 donne : ANSAmed, - BEIRUT, 31 LUG - E' stato raggiunto un accordo tra l'Isis e le forze governative Siriane per il rilascio di 36 tra donne e minori in cambio del trasferimento di centinaia di miliziani ...

Siria : proseguono negoziati governo-Isis per rilascio donne : ANSAmed, - BEIRUT, 31 LUG - Continuano anche oggi i negoziati tramite mediatori locali tra forze governative e Isis per il rilascio di una trentina tra donne e minori rapite da miliziani jihadisti ...

Siria : tv - forze governative avanzano contro Isis nel sud : ANSAmed, - BEIRUT, 31 LUG - Le forze governative Siriane proseguono stamani l'offensiva contro l'ultima sacca di resistenza dello 'Stato islamico' nel sud-ovest della Siria, a ridosso del confine con ...

Siria - nonna imbraccia il mitra per difendere i nipoti dall'Isis : una storia di coraggio , eroismo, ma soprattutto di grande amore, quella che giunge dalla Siria . La storia dell'amore che lega una nonna ai suoi nipoti e che fa fare a un'anziana donna qualcosa di ...

Siria - oltre 200 morti nell’ondata di attentati a Sweida. L’Isis rivendica : E’ stato uno degli attacchi più sanguinosi mai avvenuti in Siria, quello rivendicato dall’Isis a Sweida e in alcuni villaggi nei dintorni, nel sud del Paese. Il bilancio, secondo i media governativi, è di 216 morti e 150 feriti. I soldati dell’ex Stato islamico si sono fatti esplodere, in modo coordinato, in mezzo alla folla radunata in diversi mercati: le forze di sicurezza governative e di autodifesa Siriane hanno affrontato ...