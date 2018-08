Silverstone | Non si rinvierà a domani

MotoGp – La pioggia non dà tregua a Silverstone : partenza rimandata [AGGIORNAMENTI LIVE] : Tutto fermo a Silverstone: la partenza della gara di MotoGp del Gp della Gran Bretagna è stata rimandata Si prospetta una domenica di gara complicata e caotica a Silverstone. Dopo il sabato di ieri, nel quale la pioggia ha creato non pochi problemi, il maltempo sembra condizionare ancora il weekend del Gp della Gran Bretagna. Sul finale delle Fp4, un acquazzone ha creato una pericolosissima pozzanghera in curva 7 dove ci sono state diverse ...

MotoGp – Valentino Rossi pieno di rimpianti nelle qualifiche di Silverstone : “se non avessi preso la bandiera…” : Valentino Rossi, dodicesimo dopo le qualifiche del Gp di Gran Bretagna, confessa le sue sensazioni in vista della gara di domani Il dodicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Silverstone premia la velocità delle Ducati. La scuderia di Borgo Panigale mette a segno una doppietta fantastica, che elegge autore del giro più veloce Jorge Lorenzo, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso. Dalla prima fila ...

MotoGp – Dovizioso felice a Silverstone : “pole? Non è sempre un obiettivo fondamentale” : Andrea Dovizioso soddisfatto del secondo posto in qualifica a Silverstone: le parole del forlivese della Ducati Splendida doppietta Ducati a Silverstone: Jorge Lorenzo è il poleman del Gp della Gran Bretagna, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso e da un eccellente Johann Zarco. Giornata complicata sul circuito inglese, dove la pioggia ha creato qualche problema di troppo durante le Fp4 e un importante ritardo per le ...

MotoGP - Gp Silverstone : Biaggi - 'Iannone? Quando arriverà la moto sarà più competitiva' [VIDEO] : Il pilota romano, intervistato da Sky Sport motoGP, ha fatto il punto sulla situazione della casa veneta parlando di Scott Redding , che qualche settimana fa ha fatto alcune uscite 'colorite' e ...

MotoGP - GP Silverstone. Andrea Dovizioso : 'Non sarà solo un duello tra me e Marquez' : Lo aveva già detto in conferenza stampa: "Mi sento bene, abbiamo avuto ottime conferme nei test di Misano, mi aspetto di essere competitivo a Silverstone". E con le prime prove libere del venerdì ...

MotoGp – Iannone non troppo entusiasta a Silverstone : “sensazioni buone - ma non basta” : Le sensazioni di Andrea Iannone al termine della prima giornata di prove libere del Gp della Gran Bretagna: le parole del pilota Suzuki a Silverstone E’ Andrea Dovizioso il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: sul circuito di Silverstone il ducatista si è lasciato alle spalle Cal Crutchlow e Vinales. Giornata positiva in casa Yamaha, con i due piloti ufficiali che sono riusciti a chiudere il ...

MotoGp – Pedrosa verso Silverstone - Dani sincero : “non è uno dei miei tracciati preferiti - ma…” : Le sensazioni di Dani Pedrosa alla vigilia del Gp della Gran Bretagna: lo spagnolo svela il suo pensiero sulla gara di Silverstone La MotoGp torna protagonista, per un weekend di fuoco: il mondo a due ruote dovrà dividere la domenica pomeriggio con quello a quattro, dopo la gara della classe regina infatti nemmeno il tempo di far riposare il cuore per le forti emozioni vissute che si ricomincia con l’adrenalina della F1. Come il suo ...

WEC – Alonso non si ferma più - la Toyota dello spagnolo si mette in tasca la 6 Ore di Silverstone : Dopo la 24 Ore di Le Mans e la 6 Ore di Spa, la Toyota di Alonso-Buemi-Nakajima vince anche la 6 Ore di Silverstone grazie ad un guaio tecnico subito dalla vettura gemella Fa festa ancora una volta Fernando Alonso nel WEC, il pilota spagnolo vince insieme a Buemi e Nakajima anche la 6 Ore di Silverstone, bissando il successo ottenuto alla 24 Ore di Le Mans e alla 6 Ore di Spa. Un trionfo esaltante ma al tempo stesso fortunato per lo ...

MotoGp - Viñales punta a Silverstone : “non ho avuto problemi in Austria - non capisco cosa non vada” : Maverick Viñales commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo il Gp d’Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel ...

Non solo sport. Mondiali : i favoriti? Franchi - Angli - Croati e Belgi. Intanto la 'rossa' sbanca Silverstone. : Comunque , al di là d'ogni nota di cronaca, s'avverte qui qualcosa d'inconfessabile che sta ' mutando' lo sport. E non solo il calcio. Qualcosa che non appartiene alla storia, alla cultura, all'...

F1 - Hamilton diserta l’intervista e non dà la mano a Raikkonen : Lewis fa il risentito a Silverstone : Lewis Hamilton non è il vincitore del Gp di Gran Bretagna, il britannico deluso dalla sua prestazione se la prende con Raikkonen Una gara strana quella di Hamilton a Silverstone. La partenza sbagliata del britannico lo beffa. Kimi Raikkonen sopraggiunge con un errore sulla monoposto di Lewis danneggiandola e pregiudicando la sua gara. Il pilota della Mercedes ottiene alla fine della corsa un ottimo secondo posto in rimonta, ma non appare ...

Gran Bretagna : non solo Silverstone : Come sede di lunga data del GP di Gran Bretagna, Silverstone è uno dei circuiti più noti nel calendario della F1. Ma quello che molti possono non sapere è che il Regno Unito possiede un’ampia gamma di tracciati differenti, ognuno con il proprio carattere. Di seguito ne esaminiamo cinque che ci piacerebbe ospitassero un GP […] L'articolo Gran Bretagna: non solo Silverstone sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Formula 1 - GP Silverstone. Vettel - problema al collo : temeva di non correre le qualifiche : Un problema al collo che lo ha costretto nelle terze libere a rientrare ai box prima dell'ultimo run. Per Sebastian Vettel il sabato a Silverstone è stato piuttosto complicato per un problema che nel ...

Formula 1 - GP Silverstone. Vettel : 'Buona qualifica - temevo di non farla'. Raikkonen : 'Pagato un errore' : "Stamattina temevo non poter nemmeno disputare le qualifiche. Avevo un problema al collo, ma poi è andato tutto bene. Siamo andati vicini alla pole ma il secondo posto è buono e per domani abbiamo ...