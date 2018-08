Si tuffa in mare e muore annegato | Luca era campione di nuoto

Si tuffano in mare e non riemergono - dispersi 2 giovani nigeriani : Due giovani nigeriani, di 22 e 25 anni, risultano dispersi da questo pomeriggio nelle acque antistanti la frazione Torrette di Ancona. A dare l’allarme, intorno alle 17, sono stati gli amici che erano con loro: i due si erano tuffati dagli scogli, a qualche decina di metri dalla spiaggia libera, e non sono piu’ riemersi. Sul posto sono intervenuti la guardia costiera, i carabinieri, un’unita’ dei sommozzatori dei vigili ...

Rimini - si tuffa in mare e sbatte la testa sul fondale : è grave : Incidente a Rimini dove un uomo di 40 anni, che si trovava lì in vacanza, è adesso in gravi condizioni in seguito a un tuffo in mare dal moscone a circa 50 metri al largo della spiaggia. E’ stato trasportato all’ospedale Infermi di Rimini. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente fatta dai militari della Capitaneria di Porto, dopo aver noleggiato un moscone ed essersi portato a circa 50 metri a largo del Bagno 67, si è ...

Incendi Grecia - le persone si tuffano in mare per salvarsi : le immagini della fuga dai roghi di Mati. 91 le vittime : Sono 91 le vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica tra il 23 e il 24 luglio. I dispersi, secondo le autorità locali, dovrebbero essere ancora 25. Tra loro, le persone che per mettersi in salvo si sono buttate in mare e probabilmente sono annegate. Come si vede nel video a Mati, il paese più colpito dalle fiamme, abitanti e turisti si sono gettati in acqua per scampare al fuoco. Video Facebook/Elia Kallia L'articolo Incendi ...

Terrore in mare : marinaio si tuffa dalla nave - ma ad attenderlo c’è un enorme squalo [VIDEO] : La terribile scena è stata immortalata a bordo di una nave della marina francese che si trovava al largo della Nuova Caledonia Un cadetto della marina militare francese si era tuffato dalla sua nave nel suo ultimo giorno di accademia, proprio come vuole la tradizione di questo corpo militare. Purtroppo, subito dopo essersi tuffato nel mare a largo della Nuova Caledonia, il militare è stato sfiorato da un enorme squalo leuca. Per sua ...

Parroco si tuffa in mare a Ostuni e muore annegato. Arcivescovo : “Siamo sconvolti” : Don Luigi Angelini, Parroco della Madonna della Sanità di Martina Franca (Taranto), è morto - molto probabilmente per annegamento - mentre faceva il bagno nelle acque antistanti zona Monticelli, nella marina di Ostuni (Brindisi).Continua a leggere

Parroco si tuffa in mare a Ostuni e muore annegato : Don Luigi Angelini, Parroco della Madonna della Sanità di Martina Franca, Taranto,, è morto - molto probabilmente per annegamento - mentre faceva il bagno nelle acque antistanti zona Monticelli, nella ...

Linosa - migranti si tuffano in mare : 4 morti/ Ultime notizie : capo scafisti era stato espulso due volte : Linosa, migranti si tuffano in mare: 4 morti. Avvistate le navi militari italiane hanno cercato di farsi raccogliere. Arrestati gli 11 scafisti: il capo era stato espulso già due volte.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 12:51:00 GMT)

"Dal barcone si sono tuffati in mare" : Una parte dei migranti del barcone intercettato ieri sera al largo di Linosa, si sono gettati volontariamente in mare . E' la versione fornita da fonti di palazzo Chigi, che spiega come le navi ...

Si tuffano in mare per ‘celebrare’ il proprio matrimonio e quello che gli capita è assurdo. “Dai amore… sposa bagnata - sposa fortunata”. Invece stanno letteralmente rischiando la vita : sposa bagnata, sposa fortunata. Si dice così, cercando di evitare la delusione che nel giorno più importante della propria vita (anche questo un eufemismo) il cielo è ricoperto di nuvole. Ma c’entra poco la pioggia con la storia che vi stiamo per raccontare: i protagonisti di questa assurda vicenda sono una coppia voleva celebrare il loro matrimonio in modo diverso: tuffandosi in mare per avere un bel ricordo. Sfortunatamente, tutto è ...