Shenmue | Guida agli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4

gamerbrain

(Di domenica 26 agosto 2018) Abbiamo appena portato a termine il primo capitolo della seriepresente nella nuova collection rimasterizzata, ed oggi in attesa che giunga sul portale la nostra Recensione Completa, vogliamo condividere con voi lasu come sbloccare tutti gliOnePS4 di(primo capitolo).One ePS4 – Come sbloccarli tutti Di seguito vi riportiamo solo gliOne ePS4 che non sbloccherete con l’avanzamento della storia, quelli non presenti nella lista che segue li otterrete giocando: Dopo l’introduzione, chiamate al telefono il numero della polizia (potete trovarlo sull’agenda di Ryo) Recatevi in cucina ed osservate il riso sul tavolo per il primo flashback (da fare all’inizio del gioco) Recatevi in giardino ed osservate da vicino ...