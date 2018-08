Serie B | i tifosi del Crotone | “risolvere la questione stadio”

Serie A Genoa - crollo ponte : 43 minuti di silenzio da parte dei tifosi rossoblu : GENOVA - "Domenica sera scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha perso la vita su quel ponte. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o ...

Serie A Roma - i tifosi rimpiangono Alisson : Roma - Robin Olsen ha rischiato di capitolare al primo tiro in porta del campionato. E se il pallone di Baselli fosse entrato, saremmo già in clima di processi; e buon per lui anche che il gol di Iago ...

Dazn - dove le partite le immagini. Il primo big match della Serie A più cara della storia (per i tifosi) è un autogol : Fermo immagine inspiegabili, blackout quasi scientifici al momento del gol, palla che lascia la scia come nei primi videogiochi anni Novanta: benvenuti su Dazn, l’ultima frontiera del calcio in pay-tv. dove le partite non le vedi, le immagini. Ci hanno bombardato per settimane con annunci pubblicitari, promozioni di ogni tipo, tutorial persino per imparare a pronunciare bene il nome un po’ bislacco della nuova piattaforma, e il risultato è che ...

Serie A - Bentegodi : "buco" sugli spalti - vincono i tifosi del Verona : Chievo e Juve in campo al Bentegodi. Lapresse La prima di Ronaldo in Serie A, gli occhi del mondo puntati addosso e un vistoso "buco" al Bentegodi. Per una decisione incomprensibile. Desta polemiche la Curva Sud inferiore rimasta chiusa a Verona e negata ai sostenitori della Juventus per non ...

La telerivoluzione pagata dai tifosi. Ecco come vedere la Serie A 2018-19 : Sky Sport, Sky Calcio e Sky Q come detto, fino allo scorsa stagione, la tv satellitare tra smetteva tutto il campionato di serie A. Per questo campionato, invece, ha in esclusiva 266 partite sulle ...

Como in Serie D - lo sciopero dei tifosi «Nessuno sottoscriverà l'abbonamento» : Il sindaco: «Chiederemo alla società il nuovo piano industriale» «Una bastonata» l'aveva definita l'amministratore delegato della Como 1907 srl. Il no del Collegio di Garanzia dello Sport al ripescaggio del Como è deflagrato già venerdì sera anche tra i tifosi azzurri. Commenti duri sui social. Insulti diretti al board e in particolare a Ninni Corda, attuale consulente tecnico, ...

CATANIA RIPESCATO IN Serie B/ I tifosi fanno già festa a Torre del Grifo : CATANIA RIPESCATO in SERIE B: i tifosi fanno già festa a Torre del Grifo. Anche il Novara in cadetteria, rigettati i ricorsi di Ternana, Siena e Pro Vercelli per la graduatoria(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:00:00 GMT)

Respinto il ricorso : Avellino escluso dalla Serie B. Sit in dei tifosi al Coni : ... all'altezza dell'obelisco del Foro Italico, in occasione della discussione innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso della società irpina contro la mancata iscrizione in Serie B a ...

Serie B - l'Avellino attende il responso sul ricorso. Cento tifosi davanti al Coni : Il legale ha poi continuato: 'Certamente la difesa delle altre parti è stata dura, con la Figc, la Procura generale dello Sport e la Ternana come terza parte interessata: a un certo punto ci siamo ...

Serie A - la sorpresa clamorosa nel calcio italiano : boom di abbonamenti - i tifosi tornano allo stadio : Che differenza c' è tra un cliente Apple e un tifoso della Juve? Nessuna. Il primo è quello sempre al passo coi tempi che mette da parte tanto al mese per avere in tasca il nuovissimo modello di ...

Per festeggiare la Coppa del Mondo i tifosi francesi hanno scatenato un terremoto. Anzi una Serie : Una serie di piccole scosse ha colpito l’intera Francia domenica 15 luglio 2018, nel cuore del pomeriggio. Vibrazioni del suolo che hanno fatto muovere alcuni sismografi, 74 in totale, del Paese intero, dalla Bretagna alla Costa Azzurra. Né danni né scene di panico, in ogni caso. Anzi. In tutto il Paese si sono registrate soltanto gioia e una felicità immensa, irrefrenabile. Una voglia di gridare, correre, ...

Adeguamento dello stadio alla Serie C tifosi e politica applaudono : alla nuova Giunta 'diciamo che per amministrare lo sport ci vuole innanzitutto Serietà verso le società, ma anche tanta passione', aggiungono Carapia e Marchetti. 'Ci auguriamo che all'impegno ...

Bari e Cesena fallite/ Ultime notizie Serie B - i tifosi pugliesi : no all'acquisizione del Bisceglie : Bari e Cesena: addio alla Serie B. Ultime notizie: club pugliese verso fallimento, per i romagnoli è già ufficiale. L'Avellino invece l'ha spuntata in extremis con una fideiussione bancaria(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:50:00 GMT)